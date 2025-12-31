鉅亨網記者陳于晴 台北
2025 年全球股市亮麗封關！12 月份及 2025 年全年度海外股票 ETF 報酬也出爐，根據 CMoney 統計資料，12 月漲幅前十強海外 ETF，報酬率都在 5% 以上，其中，2024 年績效王的第一金太空衛星 (00910-TW) 漲幅高達 16.43%，表現最為亮眼；2025 年度海外 ETF 報酬則以復華中國 5G(00877-TW) 漲幅 97.43% 最佳，後面依序是國泰臺韓科技、元大航太防衛科技、富邦越南及第一金太空衛星等，前五強整年報酬都有五成以上。
2025 年 MSCI 世界指數上漲 21%，全球股市中以漲幅高達 75% 的韓國 KOSPI 指數表現最為亮眼，南韓科技股受惠 AI 發展強勢上揚驅動，其餘漲勢強勁的股市多數為新興市場，像是漲幅五成以上的有智利、捷克、巴基斯坦等，而費城半導體指數截至 12 月 30 日止，漲幅也高達 44%，台股全年度漲幅 25%，位居全球市場中段班，與日經指數全年度 26% 的表現貼近。
第一金投信分析，預期在全球寬鬆方向、各國政府財政刺激政策積極推展下，可望支撐全球經濟成長復甦，2026 年仍然是對股票較有利的環境，受惠 AI 正向評價與樂觀投資情緒，全球風險資產仍將呈現活躍表現，全球 AI 產業仍是投資主旋律，包括 AI 全球科技大廠及台灣 AI 強勢供應鏈等，此外，投資主軸還可以留意像是太空衛星等創新科技。
台灣掛牌交易的海外 ETF 越來越多元，投資人參與全球各地股市、各種主題式投資，一鍵下單交易，掌握全球市場成長動能及投資獲利機會。觀察海外 ETF 短期與中長線表現，12 月及 2025 年績效榜上，重複的總共有 5 檔，包括：第一金太空衛星、復華中國 5G、國泰臺韓科技、富邦越南及中信日本商社等，突顯這 5 檔 ETF 的表現，從年初貫至年底的強勢動能。
CMoney 資料顯示，12 月漲幅冠軍第一金太空衛星，從近三年的表現觀察可以發現，該檔 ETF 表現分散在各年度，並非僅集中在今年度的表現。第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝強調，美國總統川普全力推動太空衛星發展，像是 12 月中旬才發布的太空優勢令，確立太空衛星產業至少未來 5 年的訂單能見度；美國推動的「金穹計畫 (Gloden Dome)」美國版天基防禦系統，需要佈署數千顆具備監測功能的低軌衛星，這也有助於相關廠商，如：星球實驗室、黑天科技能在可預期的未來，持續受惠政府訂單需支等。
投資人也可留意像是 2026 年中可望 IPO 的 SpaceX，擁有最佳行銷手首富馬斯克的加持，可望再推升太空衛星個股的股價競爭效應，曾萬勝表示，過去被視為追星逐夢的太空衛星產業，近半年逐步出現訂單、營收的實質加持，未來訂單、獲利進一步推升，將成為產業續揚的堅實底氣。
|2025 年海外股票 ETF 前十強
|股票代號
|股票名稱
|2025 年績效 (%)
|00877
|復華中國 5G
|97.43
|00735
|國泰臺韓科技
|63.53
|00965
|元大航太防衛科技
|57.04
|00885
|富邦越南
|54.9
|00910
|第一金太空衛星
|53.44
|00899
|FT 潔淨能源
|44.04
|00951
|台新日本半導體
|43.49
|00954
|中信日本半導體
|43.11
|00920
|富邦 ESG 綠色電力
|42.66
|00955
|中信日本商社
|38.63
資料來源：Cmoney，2025/12/31 收盤價
