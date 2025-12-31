鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-31 16:26

2025 年全球股市亮麗封關！12 月份及 2025 年全年度海外股票 ETF 報酬也出爐，根據 CMoney 統計資料，12 月漲幅前十強海外 ETF，報酬率都在 5% 以上，其中，2024 年績效王的第一金太空衛星 (00910-TW) 漲幅高達 16.43%，表現最為亮眼；2025 年度海外 ETF 報酬則以復華中國 5G(00877-TW) 漲幅 97.43% 最佳，後面依序是國泰臺韓科技、元大航太防衛科技、富邦越南及第一金太空衛星等，前五強整年報酬都有五成以上。

海外股票ETF爭霸！00910登12月績效王 00877全年飆漲97%奪冠。(圖：shutterstock)

2025 年 MSCI 世界指數上漲 21%，全球股市中以漲幅高達 75% 的韓國 KOSPI 指數表現最為亮眼，南韓科技股受惠 AI 發展強勢上揚驅動，其餘漲勢強勁的股市多數為新興市場，像是漲幅五成以上的有智利、捷克、巴基斯坦等，而費城半導體指數截至 12 月 30 日止，漲幅也高達 44%，台股全年度漲幅 25%，位居全球市場中段班，與日經指數全年度 26% 的表現貼近。

第一金投信分析，預期在全球寬鬆方向、各國政府財政刺激政策積極推展下，可望支撐全球經濟成長復甦，2026 年仍然是對股票較有利的環境，受惠 AI 正向評價與樂觀投資情緒，全球風險資產仍將呈現活躍表現，全球 AI 產業仍是投資主旋律，包括 AI 全球科技大廠及台灣 AI 強勢供應鏈等，此外，投資主軸還可以留意像是太空衛星等創新科技。

台灣掛牌交易的海外 ETF 越來越多元，投資人參與全球各地股市、各種主題式投資，一鍵下單交易，掌握全球市場成長動能及投資獲利機會。觀察海外 ETF 短期與中長線表現，12 月及 2025 年績效榜上，重複的總共有 5 檔，包括：第一金太空衛星、復華中國 5G、國泰臺韓科技、富邦越南及中信日本商社等，突顯這 5 檔 ETF 的表現，從年初貫至年底的強勢動能。

CMoney 資料顯示，12 月漲幅冠軍第一金太空衛星，從近三年的表現觀察可以發現，該檔 ETF 表現分散在各年度，並非僅集中在今年度的表現。第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝強調，美國總統川普全力推動太空衛星發展，像是 12 月中旬才發布的太空優勢令，確立太空衛星產業至少未來 5 年的訂單能見度；美國推動的「金穹計畫 (Gloden Dome)」美國版天基防禦系統，需要佈署數千顆具備監測功能的低軌衛星，這也有助於相關廠商，如：星球實驗室、黑天科技能在可預期的未來，持續受惠政府訂單需支等。

投資人也可留意像是 2026 年中可望 IPO 的 SpaceX，擁有最佳行銷手首富馬斯克的加持，可望再推升太空衛星個股的股價競爭效應，曾萬勝表示，過去被視為追星逐夢的太空衛星產業，近半年逐步出現訂單、營收的實質加持，未來訂單、獲利進一步推升，將成為產業續揚的堅實底氣。

2025 年海外股票 ETF 前十強 股票代號 股票名稱 2025 年績效 (%) 00877 復華中國 5G 97.43 00735 國泰臺韓科技 63.53 00965 元大航太防衛科技 57.04 00885 富邦越南 54.9 00910 第一金太空衛星 53.44 00899 FT 潔淨能源 44.04 00951 台新日本半導體 43.49 00954 中信日本半導體 43.11 00920 富邦 ESG 綠色電力 42.66 00955 中信日本商社 38.63 資料來源：Cmoney，2025/12/31 收盤價