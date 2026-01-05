鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 19:10

由於美國推翻了委內瑞拉親北京的領導人，中國最高金融監管機構已要求其政策性銀行和其他主要貸款機構，報告對委內瑞拉的貸款曝險。據彭博引述知情人士透露，國家金融監督管理總局 (NFRA) 還敦促各銀行加強對所有與委內瑞拉相關信貸的風險監測，以評估中國貸款機構面臨的潛在危險。

此項指令凸顯了監管機構對於地緣政治風險加劇可能對銀行業造成衝擊的擔憂。委內瑞拉長期以來一直是中國在能源和基礎設施項目上的重要合作夥伴。在過去十年中，中國透過政策性銀行，例如中國國家開發銀行等，向委國提供了數十億美元的貸款。

‌



中國在 2007 年前總統查維茲 (Hugo Chávez) 執政期間首次提供資金，成為委內瑞拉主要的貸款方。公開數據估計，直至 2015 年，北京透過國有銀行提供的以石油作擔保的貸款總額超過 600 億美元。

不過，Natixis 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia Herrero 表示，由於中國增加了在委內瑞拉的股權，目前的數字可能已經降低。

聖地牙哥加州大學教授 Victor Shih 指出，如果美國得逞，且美國的債權人和索賠人，成為委內瑞拉債務的優先債權人，那麼中國債權人將面臨更高的拖欠風險。因為委內瑞拉政府和國有企業將難以滿足美國的要求及國內的開支需求。

在地緣政治方面，中國外交部對華盛頓的舉動表達了「深切震驚和強烈譴責」，稱其嚴重違反了國際法、聯合國憲章的宗旨和原則以及國際關係的基本準則。中國外交部特別呼籲，立即釋放被捕的總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 及其妻子。