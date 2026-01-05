search icon



營收速報 - 合一(4743)12月營收3,062萬元年增率高達169.83％

鉅亨網新聞中心

合一(4743-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3,062萬元，年增率169.83%，月增率273.1%。

今年1-12月累計營收為1.29億元，累計年增率9.49%。

最新價為55.4元，近5日股價下跌-1.23%，相關生技醫療股價指數下跌-0.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-441 張
  • 外資買賣超：-331 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-110 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3,062萬 170% 273%
25/11 821萬 -14% 88%
25/10 437萬 -59% -37%
25/9 693萬 -36% -29%
25/8 976萬 -11% -44%
25/7 1,737萬 130% 110%

合一(4743-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


