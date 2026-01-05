營收速報 - 合一(4743)12月營收3,062萬元年增率高達169.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為1.29億元，累計年增率9.49%。
最新價為55.4元，近5日股價下跌-1.23%，相關生技醫療股價指數下跌-0.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-441 張
- 外資買賣超：-331 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-110 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3,062萬
|170%
|273%
|25/11
|821萬
|-14%
|88%
|25/10
|437萬
|-59%
|-37%
|25/9
|693萬
|-36%
|-29%
|25/8
|976萬
|-11%
|-44%
|25/7
|1,737萬
|130%
|110%
合一(4743-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 矽格12月營收18億元寫新高 Q4、全年同創高
- 切入「直飲」零售市場奏功 鮮活果汁Q4營收創歷年同期新高
- 大東電攻AI需求電網商機 2025全年營收首度突破60億關卡創高
- 全訊Q1全力爭取「台灣之盾」標案 12月營收月增10.84%、年減30.63%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇