鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-05 18:09

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在茶飲市場淡季的第四季尋求突破，並以「即開即飲」高階果汁產品切入零售市場奏功，今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 4.09 億元改寫歷年同期新高，月增 70.02%、年增 74.52%。2025 年營收 41.2 億元，年增 2.91%。

鮮活果汁 - KY2025 年第四季營收 8.81 億元，也改寫了歷年同期新高。

雖第四季為新茶飲市場傳統淡季，受惠於「即開即飲」高階果汁產品需求成長，鮮活洞察消費市場先機，率先投入先進的製程設備，提升產品保存期限，並深化與大型會員制零售通路的合作關係，帶動鮮活 2025 年 12 月合併營收年月雙增雙位數成長，助益鮮活第四季合併營收 8.81 億元，年增率 39.16％。隨著直飲類產品營收比重持續提升，縮小淡旺季營收差距之成效逐步顯現。

鮮活 2025 全年營收表現與 2024 年度維持相當水準。鮮活表示，雖手搖茶飲市場進入結構性分化，但公司持續深化研發創新，從「提供原料」升級為「提供解決方案」之產業地位，持續強化與客戶的合作深度及品牌差異化優勢，協助客戶打造市場爆款，並持續優化供應鏈與品質控管體系，鞏固市場競爭優勢。

鮮活果汁 - KY 中國既有大陸昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計 15.5 萬噸年產能，鮮活果汁 - KY 來台在屏東設廠及昆山二廠今年下半年啟用，可望成為新增建的產能。