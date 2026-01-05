鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-05 18:07

大東電 (1623-TW) 今 (5) 日公告 12 月營收 6.14 億元，第四季營收 17.7 億元，2025 全年營收首度突破 60 億元關卡，達 66.07 億元，年增逾 2 成，寫下新猷。大東電指出，除受惠台電強韌電網計畫，也已搶進 AI 需求帶動的電網商機，推升營運表現。

大東電 12 月營收 6.14 億元，月增 1.49%，年增 3.15%；第四季營收 17.7 億元，季增 10.76%，年增 12.91%，創歷史單季新高；2025 全年營收 66.07 億元，年增 20.5%，同步寫歷史新高。

大東電 2015 年通過台電 345kV 交連 PE 電纜型式試驗後，正式切入特高壓市場，為國內 4 家 345kV 特高壓台電認證合格供應商之一。台電自 2022 年啟動強韌電網韌性建設計畫，大東電目前在手訂單金額超過 120 億元，訂單能見度看至 2028 年。

大東電表示，除台電強韌電網持續挹注，由於半導體與 AI 產業持續擴張，推升大型 AI 資料中心的電力線纜需求，大東電也已切入半導體園區 161kV、3445kV 直供電網。

此外，國內半導體廠赴美設廠，大東電也評估前進美國的機會，目前產品正在進行 UL 認證，若今年通過認證，有望正式落地美國。

再生能源方面，台電「綠能分散供電」工程透過新建超高壓變電所，串接 161kV 輸電線路，匯集區域離岸風電與太陽光電量能，減輕既有主幹線輸送負擔，也同步帶動高壓電纜需求。而大東電已啟動陸域型高壓直流電纜 (HVDC，500kV) 系統開發計畫，以既有 345kV XLPE 技術為基礎，向更高壓等級延伸，提前卡位下一代電網骨幹商機。