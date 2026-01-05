鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-05 17:49

砷化鎵、PA 功率放大器廠全訊 (5222-TW) 今 (5) 日公告 12 月營收為 9,225 萬元、月增 10.84%、年減 30.63%，累計去 (2025) 年全年營收為 9.54 億元、年減 26.68%。全訊指出，隨著國防特別預算持續投入，全訊也積極投入政府的「台灣之盾」防空系統建置計畫，並以爭取第一季標案為公司主要目標。

全訊Q1全力爭取「台灣之盾」標案，12月營收月增10.84%、年減30.63%。

全訊表示，今 (2026) 年將以「無人機反制系統」與「台灣之盾」防空系統為兩大核心業務發展重心，未來數年「台灣之盾」將成為國內最重要的防空建設計畫之一。面對全球無人機威脅升級，各國對具備寬頻、高功率及長效運作能力的 SSPA 需求激增，全訊過去深耕 SSPA 領域多年，擁有從晶片設計、分離式電晶體、MMIC 到 SSPA 模組的全產業鏈垂直整合能力，已成為全球軍工系統商不可或缺的策略夥伴

其中，在無人機反制系統用 SSPA 的海外布局方面，全訊在 2025 年已順利向以色列及東南亞客戶交付反無人機寬頻高功率的 SSPA ，據目前的訂單排程，2026 年相關產品將進入出貨階段，將成為今年營收成長的關鍵引擎之一。

全訊強調，在無人機反制系統用 SSPA 的海外布局方面，在 2025 年已順利向以色列及東南亞客戶交付反無人機寬頻高功率的 SSPA 產品，據目前的訂單排程，2026 年相關產品將進入出貨階段，將成為今年營收成長的關鍵引擎之一；在國內市場，全訊已與指標性系統整合商建立緊密合作關係。由於國防部已將「反無人機能力」列為未來 3 年重點建設項目，以寬頻高功率的 SSPA 元件供應商的優勢，積極爭取後續訂單，掌握國內市場快速增長的採購需求。

另隨著台灣國防特別預算持續投入，全訊也爭取政府推動的「臺灣之盾」防空系統建置計畫。

「台灣之盾」旨在建構多層次防空網絡，包括高中低空飛彈攔截系統、雷達偵測系統與反無人機整合防禦架構，全訊身為國內少數具備軍工等級高頻高功率 SSPA 量產能力的廠商，產品涵蓋雷達偵測、飛彈尋標、反無人機等多項關鍵子系統，將以既有軍品認證與技術能量為基礎，積極爭取高中低防空飛彈，以及雷達偵測系統相關的 SSPA 模組與準系統訂單。

全訊表示，在 2025 年已完成新階段的高階軍品認證，並成功切入多國軍工供應鏈，2026 年將是公司在國防與反無人機市場的關鍵一年，隨著國內外訂單能見度提升，公司對未來營運保持審慎樂觀態度，除了持續強化研發能量外，並積極爭取政府標案、擴大產品應用布局與深化國際合作，以掌握全球軍工防禦及微波通訊市場的長期成長契機。