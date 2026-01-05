search icon



營收速報 - 宏捷科(8086)12月營收4.23億元年增率高達65.22％

鉅亨網新聞中心

宏捷科(8086-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.23億元，年增率65.22%，月增率0.73%。

今年1-12月累計營收為41.17億元，累計年增率-7.61%。

最新價為104元，近5日股價下跌-2.31%，相關半導體類指數上漲3.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1654 張
  • 外資買賣超：-1572 張
  • 投信買賣超：-22 張
  • 自營商買賣超：-60 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4.23億 65% 1%
25/11 4.20億 67% 2%
25/10 4.11億 63% 6%
25/9 3.89億 22% 4%
25/8 3.75億 -0% 6%
25/7 3.54億 -14% 1%

宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收宏捷科

相關行情

台股首頁我要存股
宏捷科104-1.42%
美元/台幣31.538+0.38%

#下跌三黑K線

偏弱
宏捷科

96%

勝率

#下降三法

偏弱
宏捷科

96%

勝率

