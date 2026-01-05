營收速報 - 宏捷科(8086)12月營收4.23億元年增率高達65.22％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為41.17億元，累計年增率-7.61%。
最新價為104元，近5日股價下跌-2.31%，相關半導體類指數上漲3.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1654 張
- 外資買賣超：-1572 張
- 投信買賣超：-22 張
- 自營商買賣超：-60 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4.23億
|65%
|1%
|25/11
|4.20億
|67%
|2%
|25/10
|4.11億
|63%
|6%
|25/9
|3.89億
|22%
|4%
|25/8
|3.75億
|-0%
|6%
|25/7
|3.54億
|-14%
|1%
宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
