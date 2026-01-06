營收速報 - 2026年1月6日台股大型公司12月營收一覽（新增7家）
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月6日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計7家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南電-電子零組件業
|39.24億
|46.6%
|鴻海-其他電子業
|8,628.61億
|31.8%
|明泰-通信網路業
|29.77億
|21.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|29.77億
|59.8%
|南電-電子零組件業
|39.24億
|11.0%
|華通-電子零組件業
|72.28億
|7.1%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達7家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有1家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|2家
|大於50億
|>= 0%
|4家
|大於50億
|< 0%
|0家
|大於50億
|<= -20%
|1家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南電-電子零組件業
|39.24億
|46.6%
|鴻海-其他電子業
|8,628.61億
|31.8%
|明泰-通信網路業
|29.77億
|21.8%
|華通-電子零組件業
|72.28億
|13.1%
|中天-生技醫療業
|1.64億
|5.9%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|29.77億
|59.8%
|南電-電子零組件業
|39.24億
|11.0%
|華通-電子零組件業
|72.28億
|7.1%
|台灣高鐵-航運業
|48.97億
|4.8%
|鴻海-其他電子業
|8,628.61億
|2.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
