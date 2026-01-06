search icon



營收速報 - 2026年1月6日台股大型公司12月營收一覽（新增7家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月6日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計7家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南電-電子零組件業 39.24億 46.6%
鴻海-其他電子業 8,628.61億 31.8%
明泰-通信網路業 29.77億 21.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 29.77億 59.8%
南電-電子零組件業 39.24億 11.0%
華通-電子零組件業 72.28億 7.1%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達7家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有1家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 2家
大於50億 >= 0% 4家
大於50億 < 0% 0家
大於50億 <= -20% 1家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南電-電子零組件業 39.24億 46.6%
鴻海-其他電子業 8,628.61億 31.8%
明泰-通信網路業 29.77億 21.8%
華通-電子零組件業 72.28億 13.1%
中天-生技醫療業 1.64億 5.9%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 29.77億 59.8%
南電-電子零組件業 39.24億 11.0%
華通-電子零組件業 72.28億 7.1%
台灣高鐵-航運業 48.97億 4.8%
鴻海-其他電子業 8,628.61億 2.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


