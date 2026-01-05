矽格12月營收18億元寫新高 Q4、全年同創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-05 18:14

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (5) 日公布 2025 年 12 月營收 18 億元，月增 3.52%，年增 11.87%，第四季合併營收 52.7 億元，季增 8.57%，年增 7.14%，累計至 12 月營收達 195.87 億元，年增 7.51%。受惠 AI 相關晶片需求暢旺，矽格去年 12 月營收創下歷史新高，第四季與 2025 年全年營收也雙雙締造新猷。

矽格示意圖。(鉅亨網資料照)

矽格表示，12 月雖因年底盤點而有所影響，但客戶晶片需求持續暢旺，包括 AI 晶片、高速運算晶片 (HPC) 皆呈現成長，手機晶片投片量能也增加，加上主流記憶體晶片價格同步上揚，皆推升相關營收表現。

‌



矽格進一步表示，因應客戶 AI 手機、AI 伺服器、ASIC、矽光子、網通晶片等需求成長，擴產計畫進展順利，先前追加的資本支出購置設備將陸續到位，同時為因應客戶訂單，去年 12 月 19 日董事會已通過 2026 年資本支出預算 59.3 億元，創下歷史新高。