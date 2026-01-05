鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-05 17:36

台灣大 (3045-TW) 旗下 TWEX 台灣大虛擬資產交易所今 (5) 日宣布，即日起不限台灣大用戶，皆可透過「台灣大哥大 App」直接購買虛擬資產。此外，台灣大 Web3 事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，自 TWEX 上線以來，每月註冊用戶數持續雙位數成長。

台灣大指出，全民皆可透過「台灣大哥大 App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣 100 元即可入手比特幣、乙太幣。此外，台灣大也宣布，TWEX 正式上架富邦證券 AI PRO App，富邦證券會員可在既有投資介面中完成虛擬資產交易。

台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，TWEX 進一步擴大服務範圍，開放所有自然人用戶使用，非台灣大電信服務的用戶也可註冊會員，並開始累積虛擬資產。他並指出，TWEX 自去年 5 月成立後，會員數快速成長，隨著服務開放全民，並同步進駐富邦證券 AI PRO App，期望能把 TWEX 服務提供給更多想參與虛擬資產的投資人。