2025-12-29

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (29) 日出席《OP 同行. 啟動未來》分享會，談及 AIDC 進度，指出 AIDC 已在第四季正式啟用，且目前已滿租，進駐的客戶為 GMI 與輝達 (NVDA-US) 合作在台建置的 AI Factory，預計明年 1 月開始貢獻營收。

台灣大總經理林之晨。(圖：台灣大提供)

林之晨表示，台灣大在內湖的雲端機房經過 Uptime Institute Tier III 營運認證，為東亞唯一一個有營運認證的雲端機房，一般都只有設計認證。而 GMI 與輝達簽署的為複數年長約期合約，透過營運認證，台灣大將機房、線路及冷卻系統的規劃皆導入 AIDC，收費方式不只是機房「二房東」，也提供「包租代管」全方位服務。

因此林之晨指出，台灣大根據客戶需求設計、建置機房，並規劃冷卻體系，甚至提供機房維運。同時，也有一組 24x7 維運團隊進駐，確保機房有很好的維運能力。

林之晨引用輝達執行長黃仁勳所說「AIDC 最重要的就是每一瓦的電力，可以換算出多少的算力」，一個 AIDC 設計的好與壞，將使成本有很大的差距，如同製造業良率概念，同樣的成本可以創造多少產值，因此設計、維運良好的 AIDC，每花掉一度電能夠轉換出來的算力就是比較高。