鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-05 19:44

台達電 (2308-TW) 今 (5) 日宣布，再度入選「2025 年台灣最佳國際品牌」，並首度躍升至第五名，創下連續 15 年入選以來的最佳紀錄，品牌價值達 7.73 億美元，較 2024 年大幅提升 30%，增幅亦為歷年最高。

台達電品牌長郭珊珊表示，隨著 AI 快速發展，對用電效率與能源韌性的要求越來越高，台達電憑藉在電源管理與散熱的領先技術，成為國際 AI 生態系的關鍵夥伴，營收和獲利都大幅成長，品牌價值也突破新高。

台達電持續透過科技創新打造永續品牌，2024 年投入總營收 10% 於研發創新，提前佈局國際重要產業，全球 73 個研發中心、超過 1.2 萬名研發工程師通力合作，使業務發展符合前沿趨勢，並深耕 AI 資料中心、能源基礎設施等關鍵領域。

同時，因應國際局勢，台達以「全球在地化」提升營運韌性，於美國、印度、泰國及中國大陸擴增生產據點，提高效率與靈活調度；今年更啟用日本東京新總部大樓及興建新荷蘭總部，強化區域執行力，貼近市場需求。