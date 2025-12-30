鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-30 18:56

台灣大 (3045-TW) 持續深化智慧移動領域，策略投資夥伴 USPACE 今 (30) 日舉辦發表全新服務，USPACE 執行長宋捷仁指出，公司已於今年 8 月達到損益兩平，明年有望轉虧為盈，並預計於明年底申請 IPO，正在評估在主板、創新板上市或上櫃。

台灣大目前為 USPACE 第一大股東，持股約 31.76%。台灣大總經理林之晨表示，台灣大自 2022 年入股 USPACE，3 年以來營收與服務規模快速成長，3 年營收成長 7 倍，台灣大將持續以「超 5G」方針推動智慧移動服務。

‌



USPACE 股東除台灣大，也包括數字科技、國發基金等，宋捷仁今天宣布，台新新光金 (2887-TW) 旗下的台新創投成為股東之一。另外，預計明年第一季完成 C 輪募資，總金額約 6 億元，最快於農曆年前完成。

宋捷仁表示，今年 USPACE 全年營收接近 10 億元，並於 8 月達到損益兩平，雖今年全年整體仍虧損，不過預期明年可望進一步轉盈。

宋捷仁進一步說明，USPACE 推出 USPACE Premium 的訂閱式服務，月費從 6980 至 13800 不等，預估每個月現金流可達 700 至 800 萬元。此外，明年將推出 Ucare 訂閱式保障，鎖定台灣 400 萬的車主，月費介於 699 到 1680 元，並規劃與保險公司合作的甲乙丙式車險，預期明年營收可達 15 至 30 億元，目標 3 年營收突破百億、5 年突破千億。

至於營收結構，宋捷仁指出，目前 7 成來自停車，1 成來自機場接送，而停車業務毛利相對低，未來在訂閱與保險業務成為主力後，有望進一步提升毛利表現。

USPACE 也積極拓展海外市場，先後完成併購日本停車共享品牌 Nokisaki，並投資泰國 JORDSABUY 及印尼 Soul Parking。宋捷仁提到，目標在未來 3 年，將日本營收比重提升至 30%，明年也將聚焦馬來西亞布局。

USPACE Premium 採「全方位出行訂閱制」設計，依車主移動頻率與生活型態，推出綠卡、金卡、白金卡與黑卡四級方案，全面整合停車、機場接送、代駕、外送 / 自助洗車、食住行樂與禮賓秘書，讓車主以單一訂閱即可完成多元出行與生活需求。

台灣大總經理林之晨。(鉅亨網記者劉玟妤攝)