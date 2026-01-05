search icon



營收速報 - 聯亞(3081)12月營收2.31億元年增率高達158.93％

鉅亨網新聞中心

聯亞(3081-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.31億元，年增率158.93%，月增率9.69%。

今年1-12月累計營收為22.03億元，累計年增率82.29%。

最新價為618元，近5日股價上漲6.67%，相關通信網路類指數上漲3.74%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+534 張
  • 外資買賣超：+272 張
  • 投信買賣超：+96 張
  • 自營商買賣超：+166 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.31億 159% 10%
25/11 2.10億 147% 4%
25/10 2.01億 76% 8%
25/9 1.86億 69% 1%
25/8 1.85億 73% 2%
25/7 1.81億 72% -2%

聯亞(3081-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


