營收速報 - 聯亞(3081)12月營收2.31億元年增率高達158.93％
今年1-12月累計營收為22.03億元，累計年增率82.29%。
最新價為618元，近5日股價上漲6.67%，相關通信網路類指數上漲3.74%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+534 張
- 外資買賣超：+272 張
- 投信買賣超：+96 張
- 自營商買賣超：+166 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.31億
|159%
|10%
|25/11
|2.10億
|147%
|4%
|25/10
|2.01億
|76%
|8%
|25/9
|1.86億
|69%
|1%
|25/8
|1.85億
|73%
|2%
|25/7
|1.81億
|72%
|-2%
聯亞(3081-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。
