2026-01-05

總統賴清德今 (5) 日接見進出口商業同業公會全國聯合會會員時表示，去 (2025) 年隨 AI 與高效運算等需求增加，台灣出口表現更加亮眼，截至去年 11 月，台灣出口規模已接近 5,785 億美元，寫下歷史新高。今 (2026) 年是非常關鍵的一年，政府將在既有基礎上提升產業實力，也期待朝野合作，凝聚更大力量，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策及地緣政治風險等各項挑戰。

賴清德在致詞時首先感謝「進出口商業同業公會全國聯合會」長期站在經貿的第一線，扮演產業與政府之間的重要橋梁，協助政府因應各項挑戰，在去 (2025) 年全球經濟充滿變化及挑戰下，據國際貨幣基金 (IMF) 預估，全球經濟成長率為 3.2%，而台灣在全體國人共同努力下，據主計總處統計，我國經濟成長率達到 7.37%，這是大家努力的成果。

賴清德也說，隨著 AI 與高效能運算等需求增加，台灣的出口表現更加亮眼，截至去年 11 月，台灣出口規模已經接近 5,785 億美元，寫歷史新高，顯示台灣在全球市場具高度競爭力與產業動能，也成為全球供應鏈中不可或缺的重要一員。

賴清德表示，這些成果都是一代一代的先進累計，強調在場工商界會員，以往多以一卡皮箱跑天下，這種精神來拓展市場，相當令人佩服，也持續引進新技術、新科技，讓台灣成為經貿值得信任的國家。政府也持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，期望與產業界一起降低外在風險。

賴清德重申，面對當前困境如: 全球供應鏈重組、美國關稅政策調整及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等挑戰，政府會持續做產業最堅實的後盾，包括透過投資台灣三大方案及強化經濟與國土安全韌性等相關措施，支持企業強化體質，提升供應鏈韌性，穩定產業布局。

賴清德說，經濟部已推動新台幣 460 億元的出口供應鏈支持方案，提供研發、轉型補助，外銷貸款、信用保證，以及爭取海外訂單等措施，以強化企業資金彈性，提升技術能量；同時，政府也投入 116 億元中小微企業多元振興發展計畫，推動淨零轉型、優惠貸款、減免租稅等方案 希望讓更多企業跟上國際趨勢，提升整體競爭力。