鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-05 14:39

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (5) 日宣布擴展 EAGLE 系列產品生態系，推出 GIGABYTE EAGLE 360 及 GIGABYTE EAGLE 360 ICE 一體式 (AIO) 水冷散熱器。此系列 AIO CPU 水冷旨在完美搭配 EAGLE 系列主機板與顯示卡，提供效能與外觀兼具的整合性方案。

技嘉表示，GIGABYTE EAGLE 360 系列採用 360mm 冷排設計，搭配黑、白雙色選擇，能輕鬆應付現代遊戲和與日常創作等多元工作負載，同時透過精簡、裝機友善的設計，提升整體裝機體驗。

技嘉指出，GIGABYTE EAGLE 360 系列散熱核心搭載高效能 3,200 RPM 水泵，能迅速帶走高負載運行時所產生的廢熱。搭配三顆高靜壓 PWM 風扇，系統能在維持穩定散熱之餘有效控制噪音，為最新的 Intel 與 AMD 處理器提供充足的散熱空間，確保發揮優異效能。

GIGABYTE EAGLE 360 系列透過一系列 DIY 友善設計解決常見的組裝痛點，打造無縫的裝機體驗，風扇已預先安裝於水冷排上並簡化線材管理，大幅縮短裝機時間，並讓機殼內部空間更加簡潔俐落；配備可自由旋轉的可拆式磁吸 EAGLE 飾蓋，無論水冷頭安裝方向為何，玩家皆可依系統配置輕鬆調整飾蓋角度，確保標誌維持正向。

技嘉提到，GIGABYTE EAGLE 360 系列採用單一通用型扣具設計，可完整支援 Intel 與 AMD 最新世代的平台腳位，省去繁瑣的零件辨識，進而簡化組裝步驟。