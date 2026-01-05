營收速報 - 台光電(2383)12月營收87.05億元年增率高達35.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為942.42億元，累計年增率46.39%。
最新價為1620元，近5日股價下跌-5.07%，相關零組件業上漲0.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-448 張
- 外資買賣超：-807 張
- 投信買賣超：+103 張
- 自營商買賣超：+256 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|87.05億
|36%
|7%
|25/11
|81.29億
|28%
|1%
|25/10
|80.75億
|39%
|1%
|25/9
|80.08億
|35%
|-9%
|25/8
|87.65億
|53%
|5%
|25/7
|83.72億
|45%
|4%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 矽格12月營收18億元寫新高 Q4、全年同創高
- 切入「直飲」零售市場奏功 鮮活果汁Q4營收創歷年同期新高
- 大東電攻AI需求電網商機 2025全年營收首度突破60億關卡創高
- 全訊Q1全力爭取「台灣之盾」標案 12月營收月增10.84%、年減30.63%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇