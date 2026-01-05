search icon



營收速報 - 台光電(2383)12月營收87.05億元年增率高達35.79％

鉅亨網新聞中心

台光電(2383-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣87.05億元，年增率35.79%，月增率7.08%。

今年1-12月累計營收為942.42億元，累計年增率46.39%。

最新價為1620元，近5日股價下跌-5.07%，相關零組件業上漲0.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-448 張
  • 外資買賣超：-807 張
  • 投信買賣超：+103 張
  • 自營商買賣超：+256 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 87.05億 36% 7%
25/11 81.29億 28% 1%
25/10 80.75億 39% 1%
25/9 80.08億 35% -9%
25/8 87.65億 53% 5%
25/7 83.72億 45% 4%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


