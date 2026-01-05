鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-05 14:49

LED 導線架廠一詮 (2486-TW) 今 (5) 日公告 12 月營收 5.3 億元，受惠於人工智慧伺服器散熱元件出貨暢旺，月增 2.2%、年增 10.5%；2025 年累計營收 60.5 億元，較去年同期成長 10.5%，是自 2016 年以來最高。

一詮12月營收5.3億元月年雙增 2025年全年營收近10年新高。

從產品別分析，散熱元件已成為一詮最核心的營收動能，占比約 44.9%，導線架業務占比約為 25.7%，瓷電路板與電視背光模組營收，占比各為 8.11% 與 7.90%。

一詮指出，目前已成功打入輝達與谷歌供應鏈，提供包含均熱片在內的多項關鍵元件，訂單能見度已看到 2027 年。公司近期積極調整產能結構，將傳統低毛利產線移往中國大陸廠區，騰出的國內空間則全力支援高階散熱產品的量產需求。