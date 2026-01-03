Rivian全年交車減18% 市場關注2026布局 股價未受短期利空重創

鉅亨網編譯許家華 2026-01-03 06:38

美國電動車製造商 Rivian Automotive (RIVN-US) 股價在 2026 年開年首個交易日先揚後抑，儘管公司公布交車量出現雙位數下滑，盤初仍一度走高，但終場轉為下跌。

（圖：REUTERS/TPG）

Rivian 股價盤中最高觸及 20.71 美元，隨後回落，終場收在 19.41 美元，下跌 1.5%。同日，美國股市整體走強，標普 500 指數上漲 0.2%，道瓊工業指數上揚 0.7%。

Rivian 股價早盤上漲，主要因市場已預期交車數據偏弱。公司公布，2025 年第四季共交付 9,745 輛電動車，年減 31%，也較第三季交付的 13,201 輛減少 26%。全年來看，Rivian 2025 年總交車量為 42,247 輛，較前一年下滑 18%。

市場人士指出，銷量下滑並未在盤初對股價造成明顯壓力，原因在於投資人早已消化相關利空。美國 7,500 美元的聯邦電動車購車稅額抵免已於 9 月底到期，使電動車實際購買成本上升，並在第三季引發一波提前購車潮，進一步推高當季交車數字，也墊高了後續季度的比較基期。