川普廢電動車補貼發酵 Rivian二度裁員600名員工
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周四 (23 日) 報導，美國電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 因應市場挑戰，將裁減約 600 名員工，占其員工總數約 4%。這是該公司上月裁員 1.5% 後的第二波裁員，凸顯川普政府取消電動車稅收抵免及放寬碳排標準後，電動車製造商面臨的嚴峻處境。
知情人士透露，此次裁員將集中在商業部門，包括服務和銷售部門。Rivian 截至 2024 年底約有 1.5 萬名員工，此次裁員占員工總數約 4%。
Rivian 發言人未回應置評要求。《華爾街日報》率先報導此消息。
此次裁員凸顯電動車製造商在川普第二任內面臨的挑戰。川普政府近期取消每輛車 7,500 美元的電動車購買稅收抵免，並實質上廢除燃油經濟性和碳排標準，促使車廠轉向利潤更高的汽油車。
Rivian 去年 8 月以關稅和政策變化為由，放棄關鍵財務目標。該公司表示今年將在毛利率基礎上達到損益兩平，而非先前預測的小幅獲利。
這是 Rivian 近期第二波裁員。該公司上月證實裁減 1.5% 員工。知情人士向《CNBC》證實此次裁員計畫，並表示更多細節將於周四向員工說明。
