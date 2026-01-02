營收速報 - 德律(3030)12月營收7.30億元年增率高達37.44％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為84.67億元，累計年增率33.22%。
最新價為192.5元，近5日股價下跌-3.77%，相關其他電子上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1322 張
- 外資買賣超：+2676 張
- 投信買賣超：-1126 張
- 自營商買賣超：-228 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|7.30億
|37%
|-10%
|25/11
|8.13億
|82%
|51%
|25/10
|5.39億
|5%
|-4%
|25/9
|5.64億
|1%
|-25%
|25/8
|7.56億
|43%
|1%
|25/7
|7.48億
|39%
|-2%
德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
