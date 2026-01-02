search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 德律(3030)12月營收7.30億元年增率高達37.44％

鉅亨網新聞中心

德律(3030-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣7.30億元，年增率37.44%，月增率-10.23%。

今年1-12月累計營收為84.67億元，累計年增率33.22%。

最新價為192.5元，近5日股價下跌-3.77%，相關其他電子上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1322 張
  • 外資買賣超：+2676 張
  • 投信買賣超：-1126 張
  • 自營商買賣超：-228 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 7.30億 37% -10%
25/11 8.13億 82% 51%
25/10 5.39億 5% -4%
25/9 5.64億 1% -25%
25/8 7.56億 43% 1%
25/7 7.48億 39% -2%

德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收德律

相關行情

台股首頁我要存股
德律192.5+0.52%
美元/台幣31.419-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
德律

70.37%

勝率

#樂極生悲

偏強
德律

70.37%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty