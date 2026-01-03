鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年1月3日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計22家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|晶豪科-半導體業
|21.71億
|107.9%
|艾姆勒-汽車工業
|1.02億
|67.9%
|華孚-電腦及週邊設備業
|5.83億
|49.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|因華-生技醫療業
|330萬
|63.6%
|晶豪科-半導體業
|21.71億
|54.9%
|金麗科-半導體業
|2,651萬
|31.1%
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達22家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有2家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|4家
|介於10～50億
|>= 0%
|2家
|介於10～50億
|< 0%
|2家
|介於10～50億
|<= -20%
|1家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|2家
|小於10億
|>= 0%
|8家
|小於10億
|< 0%
|2家
|小於10億
|<= -20%
|1家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|晶豪科-半導體業
|21.71億
|107.9%
|艾姆勒-汽車工業
|1.02億
|67.9%
|華孚-電腦及週邊設備業
|5.83億
|49.2%
|德律-其他電子業
|7.30億
|37.4%
|迅得-其他電子業
|5.81億
|36.3%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|因華-生技醫療業
|330萬
|63.6%
|晶豪科-半導體業
|21.71億
|54.9%
|金麗科-半導體業
|2,651萬
|31.1%
|德鴻-數位雲端
|4,255萬
|29.6%
|康科特-生技醫療業
|1.04億
|10.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
