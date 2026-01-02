search icon



營收速報 - 華孚(6235)12月營收5.83億元年增率高達49.21％

鉅亨網新聞中心

華孚(6235-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣5.83億元，年增率49.21%，月增率-1.97%。

今年1-12月累計營收為66.16億元，累計年增率13.81%。

最新價為62.8元，近5日股價下跌-3.85%，相關電腦週邊上漲1.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1388 張
  • 外資買賣超：+1373 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 5.83億 49% -2%
25/11 5.95億 31% -0%
25/10 5.95億 55% -10%
25/9 6.60億 57% 32%
25/8 5.02億 7% -7%
25/7 5.40億 12% -4%

華孚(6235-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


