營收速報 - 華孚(6235)12月營收5.83億元年增率高達49.21％
今年1-12月累計營收為66.16億元，累計年增率13.81%。
最新價為62.8元，近5日股價下跌-3.85%，相關電腦週邊上漲1.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1388 張
- 外資買賣超：+1373 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|5.83億
|49%
|-2%
|25/11
|5.95億
|31%
|-0%
|25/10
|5.95億
|55%
|-10%
|25/9
|6.60億
|57%
|32%
|25/8
|5.02億
|7%
|-7%
|25/7
|5.40億
|12%
|-4%
華孚(6235-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
