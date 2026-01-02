華孚營運回溫 Q4營收17.73億元登2025年高峰

車用機殼廠華孚 ( 6235-TW ) 今 (2) 日公告 2025 年 12 月營收 5.83 億元，第四季營收 17.73 億元，季對季、年對年皆成長，登 2025 年高峰，累計 2025 全年營收 66.16 億元，年增超過 1 成，符合預期。

總經理甘錦添指出，2025 年在客戶庫存調整完畢的情況下，拉貨動能回溫，全年訂單呈現緩漲趨勢，而第四季營收達 17.73 億元，登上 2025 年全年高峰，且全年營收優於 2024 年，符合預期。