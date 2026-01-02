華孚營運回溫 Q4營收17.73億元登2025年高峰
鉅亨網記者劉玟妤 台北
車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (2) 日公告 2025 年 12 月營收 5.83 億元，第四季營收 17.73 億元，季對季、年對年皆成長，登 2025 年高峰，累計 2025 全年營收 66.16 億元，年增超過 1 成，符合預期。
華孚 12 月營收 5.83 億元，月減 2.02%，年增 49.21%；第四季營收 17.73 億元，季增 4.17%，年增 44.25%；累計 2025 全年營收 66.16 億元，年增 13.81%。
總經理甘錦添指出，2025 年在客戶庫存調整完畢的情況下，拉貨動能回溫，全年訂單呈現緩漲趨勢，而第四季營收達 17.73 億元，登上 2025 年全年高峰，且全年營收優於 2024 年，符合預期。
甘錦添看好鎂鋁合金發展，指出電動車要求輕量化，因此鎂鋁合金具優勢，預期至 2035 年，單一新能源車輛的鎂鋁合金用量，將從 10 公斤提升至 25 公斤，因此華孚積極搶攻相關商機，2025 年導入全球首台 7000 噸鎂鋁合金半固態雙射台成型機，持續推進大尺寸車載機構件開發。
至於無人機領域，甘錦添提到，先前斬獲的日系商用無人機訂單，相關業務持續與客戶互動，量產進展順利，持續配合客戶需求。
