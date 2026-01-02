2025 年股價暴漲 6.86 倍勇奪台股漲幅第一的玻纖布廠德宏 ( 5475-TW )，今 (2) 日公布最新獲利資訊，2025 年 11 月德宏營收 8867 萬元，自結哻月稅後純益爲 400 萬元，加計德宏先前公布的財報及自結數，2025 年 1-11 月稅後虧損 2977 萬元，以目前德宏股本 12.71 億元計，每股虧損 0.23 元。

德宏股價受矚目，主要是國際 AI 大廠輝達 ( NVDA-US ) Rubin 新平台首次明確要求使用 M9 等級材料，指定採用石英纖維布 (Q 布)，成市場關注焦點。由於 AI 把材料需推高，造成速度更快、穩定度更高的 M9 等級 CCL 及 Q 布成為唯一選擇。

隨 AI 運算變大、GPU 數量暴增、資料傳輸速度提高，這些材料開始「跟不上」。劉暉麟指出，AI 把材料需求推高到前所未見的程度，因此，速度更快、穩定度更高的 M9 等級及 Q 布，而德宏表示已經提早 2-3 年切入 Q 布布種的開發。而德宏目前在台灣楊梅及江蘇蘇州都設有玻纖織布廠。

