〈台新新光合併〉新壽財務體質大進化！魏寶生：CSM突破2500億 資本適足率估逾130%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 19:36

台新人壽 2026 年 1 月 1 日正式合併新光人壽，並更名為「新光人壽」，今 (2) 日舉辦合併茶會，新光人壽董事長魏寶生致詞時強調這不僅是兩家企業的結合，更象徵台新新光金控晉升台灣第四大金控後，開啟保險事業的新篇章。他指出，合併後的新壽財務體質全面進化，淨值突破 2000 億元，資本適足率 (TIS) 預期可望達 130% 以上，而 CSM 累積金額更來到 2500 億元以上，今年度貢獻獲利估破 200 億元。

新光人壽董事長魏寶生(中)率領經營團隊接受媒體聯訪。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

新光人壽昨日已召開董事會，補選新任董事長，最後推舉魏寶生董事為新任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義為總經理。

過去新光人壽以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等也具深厚基礎，雙方整合後可全面滿足客戶在風險保障、資產增值、退休理財等全方位需求，並以厚實合約服務邊際利潤 (CSM) 及穩定新契約保費 (FYP) 為核心，以因應 IFRS 17 與 ICS 制度接軌，實現長期財務穩健的目標。

魏寶生指出，合併後的新光人壽財務結構顯著強化，淨值比提升近 1%，整體淨值規模達到 2000 億元以上，具備更強實力抵禦市場波動。在會計策略上，資產重分類的彈性由原本的 20% 至 40% 提升至 50% 以上，能有效消弭負債波動，提升淨值穩定性。

針對接軌台灣保險資本標準 (TIS)，魏寶生表示，在台新人壽的助力下，合併後 TIS 資本適足率有望達到 130% 以上。此外，公司已累積雄厚的外匯價格變動準備金，大幅增強吸收外匯風險的能力。

魏寶生致詞時特別感謝副董洪士琪，於 2 年半前找他加入改革行列，並打趣地表示，當初並未提到新新併與 T17、T18 開發案，不過，所幸在時任董事長陳淮舟與副董吳東明、洪士琪指導下，並秉持公司治理原則，新壽不動產團隊忍辱負重完成任務，

他直言，在洪士琪推動業務改革下，近年轉型有成，包括設立業界唯一的「通路長」職務並落實「行銷制」，最難能可貴的是，公司開始出現費差益，並帶動整體業務團隊擴增 2000 多人至近 8500 人水準 ，健康型商品保費收入成長達 257%，同時運用 AI 管控風險。

去年 CSM (保險服務給付預期利潤) 新高水準的 620 億元以上，成長幅度超過 6 成，預估合併後累積金額達 2500 億元以上，可穩定貢獻獲利，CSM 納入 2026 的獲利貢獻就超過 200 億元，未來每年預估還會有雙位數的成長。

魏寶生提到，台新人壽源自百年美商保德信人壽，其專業的保障型保單與近期推出的分紅保單，將與新光人壽既有的產品線形成強大互補 。他引述台新人壽總經理戴朝暉的預測，合併後今年銀行保險銷售目標將突破 500 億元，力拚市場第一；在保經代通路上，目前也已穩坐本土壽險公司龍頭 。

展望未來，新光人壽將持續深耕國際市場，除在越南設立保險代理人公司，與日本第一生命壽險深化合作外，也在新加坡發行國際債券並由台新投信代操，強化資金運用效益。