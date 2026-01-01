半導體與AI領軍去年IPO募資1117億創新高！PwC提醒2026年注意3大重點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-01 10:50

在股市波動、地緣政治不穩及美國政府停擺等多重挑戰下，2025 年全球資本市場仍憑藉各國央行寬鬆貨幣政策與人工智慧科技股的強勁支撐，維持主要股市指數的亮眼表現，IPO 市場亦同步復甦。去年台灣 IPO 募 1117 億元，較 2024 年的 576 億元近乎倍增，寫歷史新高。PwC 預估台灣 IPO 市場 2026 年能否延續動能，要關注三大趨勢。

半導體與AI領軍去年IPO募資1117億創新高！PwC提醒2026年要注意3大趨勢。（圖: shutterstock）

根據 PwC 的數據顯示，截至 2025 年 11 月底，全球 IPO 件數為 1014 件，較 2024 年全年度增加 30 件，募資額約 1433 億美元，全球 IPO 募資額較去年成長 21%。其中，美國及亞洲兩大區域是推升募資規模的主要市場，亞太地區全年募資金額達 616 億美元，年增 24%，躍居全球最大募資市場。

展望 2026 年，儘管地緣政治與總體經濟環境仍具不確定性，但在各國央行逐步降息以及私募基金支持的企業與獨角獸公司進入公開市場的背景下，市場對全球 IPO 的中長期發展仍持審慎樂觀態度。

台灣資本市場在 2025 年展現穩健成長動能，全年上市櫃新掛牌家數包含創新板、櫃轉市、轉投控共計 77 家，高於 2024 年的 67 家。全年總募資金額達新台幣 1117 億元，較 2024 年的 576 億元近乎倍增，成功創下歷史新高。

從產業掛牌家數觀察，半導體產業以 13 家居冠，數位雲端產業和生技醫療業則各有 10 家新掛牌公司，並列第二。此外，創新板鎖定具前瞻技術與成長潛力的創新企業，積極推動數位雲端、生技醫療及與綠色永續產業等進入資本市場，成為市場成長的重要推手。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智指出，台灣 IPO 市場在 2025 年募資額創新高後，2026 年能否延續動能值得關注三大趨勢。

首先是創新板 3.0 政策的啟動，台灣證券交易所自 2025 年 12 月起強化市場流動性，開放創新板股票當沖、鬆綁投信投資額度，並簡化本國公司申請上市的審核時程。2025 年創新板掛牌家數為 22 家，新制有助於提升前瞻新經濟產業的掛牌熱度，加速台灣資本市場轉型為亞洲創新企業的資金匯聚中心。

其次，半導體及數位雲端科技業的募資能力依然不容小覷。台灣資本市場長期深耕電子產業，2026 年將延續此趨勢，特別是大型集團旗下具潛力的小金雞，透過獨立 IPO 籌募資金並助母公司擴大營運版圖。根據分析，2025 年集團小金雞佔整體 IPO 募資額的 18%，約新台幣 204.8 億元，顯示其對市場的貢獻。

最後，AI 科技已成為 2026 年台灣資本市場的核心驅動力。根據調查，超過 60% 的投資人認為未來三年科技業最具吸引力，若企業推動全方位 AI 轉型，更有 78% 的投資人會適度增加投資。台灣具備半導體與 ICT 產業優勢，加上政府推動 AI 新十大建設方案，相關產業將持續擴張。