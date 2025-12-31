2026臺灣IPO市場 AI產業成關鍵動能

鉅亨新視界-趨勢對話 2025-12-31 11:36

在股市波動、地緣政治不穩及美國政府停擺等多重挑戰下，2025 年全球資本市場仍憑藉各國央行寬鬆貨幣政策與人工智慧（AI）科技股的強勁支撐，維持主要股市指數的亮眼表現。全球 IPO 市場亦同步展現顯著復甦，PwC 的 Global IPO Watch 數據顯示，截至 2025 年 11 月底，全球 IPO 件數為 1,014 件，較 2024 年全年度增加 30 件，募資額約 1,433 億美元，全球 IPO 募資額較去年成長 21%，美國及亞洲兩大區域是推升募資規模的主要市場，其中亞太地區全年募資金額達 616 億美元，年增 24%，躍居全球最大募資市場。展望 2026 年，儘管地緣政治與總體經濟環境仍具不確定性，但在各國央行逐步降息以及私募基金支持的企業與獨角獸公司進入公開市場的背景下，PwC 對全球 IPO 市場的中長期發展仍持審慎樂觀態度。

2025 臺灣 IPO 市場 募資額再創新高

2025 年臺灣資本市場展現穩健成長動能，全年上市櫃新掛牌家數（含創新板、櫃轉市、轉投控）共 77 家，高於 2024 年的 67 家；全年總募資金額達新臺幣 1,117 億元，較 2024 年 576 億元近乎倍增，創下歷史新高。

從產業掛牌家數觀察，半導體產業掛牌家數以 13 家居冠，數位雲端產業和生技醫療業各有 10 家新掛牌公司，並列第二。此外，創新板鎖定具前瞻技術與成長潛力的創新企業，推動數位雲端、生技醫療及與綠色永續產業等進入資本市場。

2026 臺灣 IPO 市場三大觀察重點

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智指出，臺灣 IPO 市場在 2025 年募資額創新高後，2026 年能否延續成長動能再創佳績，值得關注以下三大趨勢：

一、創新板 3.0 啟動，打造亞洲創新企業聚落

臺灣證券交易所自 2025 年 12 月起，啟動「創新板 3.0」政策，旨在強化市場流動性與吸引力。新制開放創新板股票當沖、鬆綁投信投資額度，並大幅簡化本國公司申請創新板上市的股票集保、承銷保薦及內控專審時程。此外，優化外國企業上市制度，並開放創新板、上市一般板、上櫃間的多元轉板機制。

2025 年，創新板掛牌家數為 22 家，創新板 3.0 新制有助於提升前瞻新經濟產業的掛牌熱度，加速臺灣資本市場轉型，力爭成為亞洲創新企業的資金匯聚中心。

二、半導體及數位雲端科技業，募資能力不容小覷

臺灣資本市場長期深耕電子相關產業，此趨勢在 2026 年將延續，尤其在半導體及數位雲端科技領域。此領域的企業，特別是大型集團旗下具潛力的「小金雞」，透過獨立 IPO，不僅能籌募自身發展所需資金，更助母公司擴大營運版圖，成為推動 IPO 市場的重要力量。資誠（PwC Taiwan）分析，2025 年集團小金雞佔整體 IPO 募資額的 18%（約新臺幣 204.8 億元），彰顯其募資能力與對市場的貢獻。預期在半導體及數位雲端科技的持續發展下，這類具備高成長潛力的企業將繼續扮演 2026 年 IPO 市場的關鍵推手。

資誠在輔導相關企業進入資本市場方面更是備受肯定，在櫃買中心於 114 年 12 月舉辦的「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」中，資誠榮獲「簽證輔導登錄興櫃績效獎」以及「創櫃板推動輔導績效獎」，彰顯資誠對高科技、生技及半導體產業 IPO 服務的卓越能力。

三、科技帶動臺灣資本市場新動能，AI 治理成關鍵

AI 已成為全球企業轉型的核心，更是 2026 年臺灣資本市場的核心驅動力。根據 PwC 發布的《2025 全球投資人調查報告》（Global Investor Survey 2025），61% 的投資人表示，未來三年科技業將是最具投資吸引力的產業，遠超其他產業。78% 的投資人表示，若企業推動全方位 AI 轉型，投資人會適度增加投資。臺灣具備半導體與 ICT 產業優勢，積極布局 AI 硬體與應用技術，政府也於 2025 年起推動「AI 新十大建設推動方案」，在政策支持與市場需求雙重驅動下，臺灣的 AI 相關產業將持續擴張。

此外，92% 投資人呼籲所投資的企業在科技轉型增加資金，並強化資安，期望成長與韌性並行。且多達四成以上投資人希望企業提升 AI 策略、投資及創新相關資訊揭露。金融監督管理委員會要求上市櫃公司設置資安長與專責單位；而由臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心發布的資通安全管控指引，也提供企業強化資通安全防護及管理機制。從治理、技術到國際認證，企業應全面提升企業資安韌性與透明度，回應投資人對 AI 時代的信任需求。

2026 年臺灣 IPO 市場 成長動能預期將持續強勁

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長陳晉昌表示，展望 2026 年，臺灣 IPO 市場在臺灣證券交易所及櫃買中心在建構多層次資本市場架構、推動產業多元化發展上的策略成果，加上「創新板 3.0」等利多政策持續打造友善的籌資環境，2026 年上市櫃新掛牌家數前景持續看好。

隨著全球對永續發展的重視，企業進入資本市場的門檻也日益提高。監管機關對 ESG 資訊揭露要求正加速與國際接軌。根據主管機關的最新時程，全體上市櫃公司須於 2027 年完成溫室氣體盤查、2029 年完成確信；並自 2026 會計年度起，分三階段接軌 ISSB 國際永續準則。這些不僅是合規要求，更是投資人評估企業長期價值的重要指標。

陳晉昌指出，永續資訊的蒐集、確信與揭露範疇已達與財務報告同等之嚴謹度，對於有意進入資本市場的企業而言，此為不可或缺的策略重點。建議企業應即早與會計師及證券承銷商進行深度溝通，制定符合市場趨勢的 IPO 策略。同時，更應提前部署，建構系統化、標準化的 ESG 數據管理流程及資訊系統，確保公司治理的透明度與效率。唯有如此，方能全面符合監管要求，並贏得國際投資人對永續治理的高度認可，強化企業在資本市場的長期競爭力。

