鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence BankCADE-US的目標價調升至42元，幅度約5%

5年最大跌幅！傳國際大行做空爆倉 銀價今早守穩71美元之上 鉑金和鈀金續下行

白銀為何急轉直下？避險基金老將示警五大利空 一月恐迎「技術性風暴」

衝破80美元後急殺15% 白銀寫下近四年最大跌幅 專家：別怕！只是短暫「重置」長線仍看多