鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence BankCADE-US的目標價調升至42元，幅度約5%

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cadence Bank(CADE-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至42元，調升幅度5%。其中最高估值52元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Cadence Bank評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Cadence Bank今(31日)收盤價為43.14元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
