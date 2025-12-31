search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence BankCADE-US的目標價調升至42元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cadence Bank(CADE-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至42元，調升幅度5%。其中最高估值52元，最低估值38元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Cadence Bank評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Cadence Bank今(31日)收盤價為43.14元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌0.2%股價波動與大盤表現同步。

美股CADE市場預估目標價

