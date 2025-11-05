search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.54元，其中最高估值1.65元，最低估值1.32元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.65(1.65)3.44.493.46
最低值1.32(1.32)0.731.861.37
平均值1.49(1.48)2.152.952.31
中位數1.54(1.5)2.162.832.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值265.00億305.03億376.26億377.14億
最低值232.99億208.20億257.95億262.39億
平均值251.64億271.53億314.25億314.25億
中位數252.09億278.76億312.00億308.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

