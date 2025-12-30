鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 19:40

隨著年底交易量收縮，市場正發出截然不同的信號：白銀的波動性已超過比特幣。交易者不再將宏觀風險押注於加密貨幣，而是轉向貴金屬，導致白銀的波動性飆升，而比特幣則陷入低波動的盤整格局。

年末交易清淡 金屬白銀波動性超越比特幣 (圖:shutterstock)

白銀近期的實現波動率已飆升至中高段 50%，與比特幣相比顯得巨大。白銀今年的價格表現極為強勁，漲幅超過 151%，甚至有數據顯示漲幅高達 1575%，主要歸因於嚴重的供需失衡。

白銀的需求急劇增加，來自於綠色技術 (例如太陽能電池板、電動汽車、電子產品和電池技術)，然而供應未能跟上腳步。在供應方面，中國決定從明年 1 月 1 日起對白銀實施出口許可，這進一步收緊了實物供應預期。

全球實物市場壓力明顯：倫敦遠期曲線已陷入陡峭的現貨溢價，這是即期稀缺性的信號，同時上海和杜拜的價格也高於 COMEX 10 至 14 美元。

預測市場反映出對白銀的高度信心，預計其價格將保持在高位，認為短期內大幅崩盤的可能性有限。

與此同時，比特幣的走勢卻停滯不前，價格約為 87,928 美元。過去一個月，比特幣的年化 30 天實現波動率已穩定壓縮至 40% 中段 ，這低於其 365 天平均水準 (48%)，反映出市場缺乏明確的方向信念，處於區間交易中。

儘管比特幣表現不佳，今年仍下跌了近 7%，並比其在 10 月份創下的超過 12.6 萬美元的歷史高點，低了近 30%。交易員認為，價格疲軟的原因是現貨 ETF 需求減弱、DAT 敘事熱度消退，以及 10 月 10 日的崩盤。QCP Capital 則認為，比特幣近期的價格行為更多反映了機械性力量 (如假期流動性稀薄和期權到期)，而非情緒轉變，且有大量資金被擱置，加劇了方向信念的缺乏。