保加利亞將成為第21個加入歐元區的國家 但政治動盪與疑慮仍在

2026 年元旦當天，保加利亞將成為第 21 個加入歐元區的國家，進一步推進與歐盟的整合。然而，這一歷史性里程碑的到來，仍伴隨著政治動盪和民眾的疑慮，而這些疑慮又源自於對物價上漲的擔憂。

保加利亞民眾擔心，通膨率已反彈至 3.7% 之際，商家會趁機抬高物價或以其他方式加劇通膨。

歐盟歡迎保加利亞的加入，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，「多虧了歐元」，保加利亞將獲得更多的貿易、投資、以及「優質工作和實際收入」。歐盟經濟委員 Valdis Dombrovskis 則強調，在全球經濟不確定和俄羅斯對烏克蘭開戰之際，歐元區成員身份至關重要，能讓保加利亞完全融入歐洲更大的政治和經濟結構，從而獲得必要的份量。

特別是，在掃清進入歐元區障礙之後，保加利亞就陷入了新的政治混亂。在全國爆發的反貪腐抗議活動中，政府執政不到一年便辭職。這導致保加利亞明年沒有常規預算，並阻礙了早已應該進行的結構性改革計畫以及歐盟援助資金的使用決策。預計明年春季將舉行新的選舉——這將是 5 年內的第 8 次選舉。

反對聲浪主要集中在兩個方面：經濟恐懼與國家認同。許多保加利亞人擔心，在平均月薪僅約 1,100 英鎊的情況下，過渡期間物價會飆升。尤其是農村地區的社區和老年人，預計將是對潛在通貨膨脹最為脆弱和擔憂的群體。不過，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，改用歐元對物價的影響將是「溫和」的，僅會帶來 0.2% 至 0.4% 的短暫上漲。

在國家認同方面，由於舊貨幣列弗 (lev) 紙幣上印有該國最傑出的人物，有民眾擔憂放棄列弗，就像失去了自己的身份。