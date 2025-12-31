貿易休戰協議達成後 中國已向美採購逾800萬噸美豆
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
據《彭博》引述知情人士透露，中國今年已購買至少 800 萬噸美國黃豆，使得北京預計將兌現兩個月前與華盛頓達成貿易休戰協議時所做的承諾。
報導稱，國有買家延續了自 10 月開始的採購熱潮，持續預訂 12 月下旬的美國船貨。這股採購熱潮維繫了美國出口商的信心，緩解了他們原本對北京承諾可能因能見度有限和截止日期不明，而有所動搖的擔憂。
知情人士指出，迄今為止預訂的貨物，多數將在 12 月至明年 3 月間裝載。在美國總統川普與中國國家主席習近平會談後，白宮曾立即表示，中國承諾在今年底前購買至少 1200 萬噸美國黃豆。
儘管隨後美國官員澄清最終期限實為明年 2 月底，且北京尚未正式證實此項承諾，但中國政府已採取行動降低農作物關稅，並解除了對 3 家美國出口商的進口禁令。
對美國出口商而言，中國買家的回歸無疑是利好消息，且提醒外界購買模式可以迅速改變。然而，這尚未構成全面的市場復甦。
消息指出，儘管北京正在接收美國船貨，但國有企業同時也大量採購了巴西和阿根廷的黃豆。特別是商業買家，在美國採購方面一直保持觀望態度。
事實上，巴西在 2025 年有近八成的黃豆銷往中國，且出口量截至 11 月已比前一年攀升了 16%。即使在傳統銷售季節性較弱的 12 月，巴西的貿易仍在繼續，即將迎來創紀錄的收成。
由於缺乏雙方正式協議，交易員表示對未來銷售的不確定性正在加劇價格壓力。芝加哥期貨價格在 12 月下跌近 7%，預計將創下自 2024 年 7 月以來最差的單月表現。
農業經紀公司 AgResource Co. 穀物與乳製品分析師 Ben Buckner 表示：「我們無法從中方證實有任何超過 1200 萬噸的承諾」。這家券商指出，中國正在尋求船貨，並可能在 2025 年達到 1000 萬噸的「軟性目標」，1 月再增加 200 萬噸。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 農產品價格回穩 黃豆由兩個月低點小幅回升 小麥見逢低買盤
- 中國連續第二個月未買入美國黃豆 巴西進口量成長29%
- 受中國採購預期提振 黃豆期貨價格反彈 一度創17個月新高
- 不到兩週就收手？中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇