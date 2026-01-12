鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-12 10:31

面對全球地緣政治與貿易環境變動，特別是各國關稅政策帶來的供應鏈重組壓力，越南台商已從早期的合規挑戰，逐步轉向家族治理與永續傳承的深層課題。安永聯合會計師事務所與台北富邦銀行上周共同舉辦研討會，強調在關稅與法規波動的背景下，台商必須透過股權安排、離岸信託及多元化企業架構規避風險。

安永家族辦公室負責人林志翔指出，完善的家族治理不僅能因應外部經濟衝擊，更能透過透明化管理提升營運穩定度，確保家族財富與企業經營在多變的全球局勢中達成「基業長青」。

林志翔分享，全球家族傳承常見的 8 大風險包括家族個人資產與企業資產混同、個人債務及喪失控制權等。家族治理是財富與企業永續的核心，透過完善的治理架構，能強化所有權人的凝聚力，促進公司治理並提升企業營運穩定度，形成良性循環。

越南市場吸引大量台商投資，但常見的投資架構涉及多層持股，通常包括台灣公司、BVI 公司及越南公司，因而帶來複雜的稅務與法律風險。台灣個人除了需面對 CFC 制度下的海外所得稅外，還可能承擔境外資產遺產稅及遺產認證（Probate）的成本。在多元家族結構下，離岸信託成為高資產家族保障資產的重要工具，能有效降低外部債權人、婚姻變故及事業經營風險。

安永東南亞國協稅務負責人孫孝文指出，台灣近期放寬結匯規定，個人年度累積結匯上限由 500 萬美元提高至 1000 萬美元，企業提升至 1 億美元，為資金跨境流動提供更大彈性。但他提醒，資金回台灣時須注意稅務居民認定與課稅規範，並妥善保存海外資金來源證明。此外，越南市場因人口紅利與產業鏈轉移，成為資產配置重點，投資人需考量稅務架構與閉鎖性公司設計，確保資產傳承與稅負優化。

Ernst & Young Vietnam Limited 中文服務團隊總監曹耀文從越南稅法角度建議，台商可尋求「一條龍」專業服務，涵蓋投資可行性調研、稅務規劃、法律諮詢及供應鏈整合，並透過數位化轉型與線上平台打造產業生態，以降低設廠時間與營運風險。