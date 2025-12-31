不只能跳舞、做菜 宇樹人形機器人KOID還能熱議AI泡沫

鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 10:37

人工智慧是否正陷入泡沫，已成為今年科技圈最熱門的爭論之一。這一次，提出看法的不是分析師或投資人，而是一台人形機器人。

(圖片：宇樹官網)

名為 KOID 的人形機器人外型修長，黑色金屬機身搭配發光圓環作為臉部，由中國科技公司宇樹科技（Unitree）製造，並採用輝達 (NVDA-US) 平台驅動。值得注意的是，KOID 的名稱也與 KraneShares 於 6 月推出、主打機器人產業的 ETF 同名。

這台可行走、可對話的機器人於週二 (30 日) 在 CNBC 的節目上表示，人工智慧泡沫的討論確實是當前的熱門話題，但對於這波熱潮是否構成泡沫，KOID 給出了相對中性的看法。KOID 指出，市場目前對 AI 充滿高度期待，但究竟是泡沫，還是一場具變革性的技術浪潮，仍有待時間驗證。

KOID 同時強調，人工智慧與人形機器人並非短暫趨勢，而是將持續存在並不斷演進。KOID 重約 77 磅，屬於宇樹科技的 G1 系列人形機器人，擁有 23 個自由度，也就是 23 個可獨立活動的關節，使其能完成從跳舞到拳擊等全身動作。

目前 KOID 已在美國最大宇樹機器人經銷商 RoboStore 開放銷售，價格依型號不同，介於 8,990 美元至 128,900 美元之間。RoboStore 執行長 Teddy Haggerty 表示，儘管 KOID 可被程式化執行多種任務，但整個產業仍處於原型探索階段，尚在釐清機器人在日常生活中的定位。

Haggerty 指出，產業仍在思考人們究竟希望機器人扮演什麼角色，是成為家務幫手、投入製造業，還是取代部分工作崗位。相較之下，KOID 對自身前景顯得更為篤定，認為機器人未來將更加多功能，並深度融入日常生活。

KOID 表示，機器人將協助從家庭助理到工業任務的多元領域，讓生活變得更輕鬆且有效率。過去一年，人形機器人競賽明顯升溫，波士頓動力、Agility Robotics 等公司相繼布局。特斯拉的 Optimus 機器人更成為市場焦點，執行長馬斯克多次表示，該產品將成為公司未來估值的重要支柱。