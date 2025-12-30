鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-30 12:00

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 正準備迎來數十年來最大的管理層變動，一名策略師認為，這反而是買進該股的絕佳時機。

投資與人脈組織 R360 合夥人 Barbara Goodstein 周一表示，長期擔任波克夏執行長的巴菲特 (Warren Buffett) 即將卸任，為投資人帶來了「大量機會」。

現年 95 歲的巴菲特，預計在 2025 年底卸下擔任近 60 年的波克夏執行長一職，由目前負責非保險業務的 Greg Abel 接任，並將繼續擔任公司董事長。

Goodstein 表示，這項人事變動並未讓波克夏股票的吸引力下降。

她談到，「我們一直高度布局波克夏海瑟威，也總是尊重他們的決策，」並補充稱，「我們把這稱作『接班折價』。」

「我們認為，目前股價低於未來應有的水準，因為市場都在觀望 Greg Abel 的表現。」

波克夏股價今年以來已上漲近 11%。

Goodstein 指出，波克夏龐大的現金部位相當吸引人，她認為公司一直「按兵不動」，是為了讓 Abel 能在 2026 年進行一筆「重大布局」。

第三季，波克夏的現金部位增至逾 3,500 億美元新高，若排除美國公債採購應付款，現金規模更達 3,820 億美元。同時，公司公布營業利益年增 34%，達 135 億美元。

Goodstein 進一步表示，在 Abel 的領導下，她認為波克夏可能會加碼投資能源或國防產業。

「波克夏海瑟威的布局位置非常好，他們一向緊盯趨勢，我們認為這兩個產業都有相當大的上行空間。」

巴菲特是在今年 5 月、於奧馬哈 (Omaha) 舉行的年度股東大會尾聲，正式宣布將卸下執行長職務。

在 11 月致股東信中，巴菲特談到即將到來的變動，並高度讚揚 Abel，形容他是「優秀的經理人、不倦的工作者，也是誠實的溝通者」。