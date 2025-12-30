鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-30 11:12

巴隆：巴菲特將卸任 短期不會對波克夏帶來重大改變。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，95 歲的「股神」巴菲特將在掌舵 60 年後，將執行長職務交給 63 歲的資深高層阿貝爾（Greg Abel），阿貝爾目前主管公司龐大的非保險業務。

值得注意的是，雖然阿貝爾將成為執行長，但巴菲特仍可能對市值達 1.1 兆美元的波克夏保持強大影響力。

巴菲特將繼續擔任董事長，持有 14% 經濟權益（價值 1,470 億美元）以及 30% 投票權。他每年大約將 5% 股權捐贈給慈善機構，但目前沒有出售股票的計畫。

這代表波克夏的股利政策、股票回購及超過 3,500 億美元現金的運用，可能在巴菲特過世前仍未有明確方向。

截至目前，波克夏並未發放股利，自 2024 年 5 月起也未進行股票回購。投資人對阿貝爾時代採取觀望態度，視巴菲特卸任執行長為負面消息。

波克夏的股票在 2025 年表現平淡。A 類股票今年迄今上漲 10%，相較之下標普 500 指數總報酬為 19%。股價約比五月高點低 7%，以預估年底帳面價值計算，市淨率約 1.5 倍，與過去五年平均相當，顯示股票估值合理。

《彭博》數據顯示，過去 20 年來，波克夏表現略優於整體市場，但在過去 10 年則落後，年化報酬率為 14.1%，低於大盤的 14.9%。

管理層變動與投資組合未定

波克夏在 12 月初宣布一系列管理調整，但除投資經理兼 Geico 保險執行長康布斯（Todd Combs）離職外，其餘變動影響有限。

目前尚不清楚波克夏價值約 3,000 億美元的股票投資組合將如何管理。由康布斯與韋施勒（Ted Weschler）共同管理的約 10% 股份，未來是否將由韋施勒接手全部投資，或由新任執行長阿貝爾直接監督，仍存在不確定性。

韋施勒是一位資深投資經理，但自 2012 年加入波克夏以來的股票投資績效仍不得而知。

此外，波克夏保險業務主管賈恩（Ajit Jain）74 歲，未來退休計畫及接班人選亦不明朗。

阿貝爾專注營運，巴菲特仍親自監督

波克夏本月早些時候表示，阿貝爾將把部分消費業務的日常管理交由 NetJets 業務主管亞當 · 約翰遜（Adam Johnson）負責，但阿貝爾仍將監督主要業務單位，包括 BNSF 鐵路及波克夏能源這個大型公用事業部門。

今年五月，巴菲特在波克夏年度股東大會上意外宣布執行長交接計畫時表示，他計劃每天進辦公室。

巴菲特說：「我會親自來公司，也許將來會有機會投入大量資金，如果那個時候到來，我認為可以對董事會提供幫助，」

對許多波克夏股東而言，巴菲特繼續掌舵公司戰略，且短期內不會有重大變化，是安心的訊號。

阿貝爾可能專注於提升營運效率，而波克夏的現金亦可能累積，未來若出現投資機會，或由巴菲特引導做出重大決策。