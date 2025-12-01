search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為51.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.42元，其中最高估值5.95元，最低估值3.38元，預估目標價為51.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.95(5.95)5.095.795.16
最低值3.38(3.38)2.222.552.64
平均值4.5(4.5)4.224.194.4
中位數4.42(4.49)4.54.534.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值561.09億556.80億576.03億569.08億
最低值458.33億408.19億444.20億492.40億
平均值520.53億508.72億514.49億535.89億
中位數529.10億506.98億521.20億542.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.498.965.083.133.55
營業收入610.42億648.73億535.79億558.62億511.75億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSBHP

台股首頁我要存股
