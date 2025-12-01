鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為51.50元
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.42元，其中最高估值5.95元，最低估值3.38元，預估目標價為51.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.95(5.95)
|5.09
|5.79
|5.16
|最低值
|3.38(3.38)
|2.22
|2.55
|2.64
|平均值
|4.5(4.5)
|4.22
|4.19
|4.4
|中位數
|4.42(4.49)
|4.5
|4.53
|4.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|561.09億
|556.80億
|576.03億
|569.08億
|最低值
|458.33億
|408.19億
|444.20億
|492.40億
|平均值
|520.53億
|508.72億
|514.49億
|535.89億
|中位數
|529.10億
|506.98億
|521.20億
|542.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.49
|8.96
|5.08
|3.13
|3.55
|營業收入
|610.42億
|648.73億
|535.79億
|558.62億
|511.75億
詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
