鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至4.28元，預估目標價為49.00元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.1元上修至4.28元，其中最高估值5.39元，最低估值3.26元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.39(5.39)4.865.34.9
最低值3.26(3.26)2.222.482.61
平均值4.17(4.11)3.833.954.27
中位數4.28(4.1)3.923.994.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值548.13億547.26億551.82億567.69億
最低值458.26億408.20億444.20億486.12億
平均值504.10億487.10億501.23億524.37億
中位數497.48億480.47億500.87億520.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.498.965.083.133.55
營業收入610.42億648.73億535.79億558.62億511.75億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSBHP

