鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為26.95元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值2.14元，最低估值0.9元，預估目標價為26.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.14(2.14)
|2.23
|2.89
|1.27
|最低值
|0.9(0.9)
|0.98
|1.13
|1.27
|平均值
|1.59(1.63)
|1.78
|2.26
|1.27
|中位數
|1.66(1.69)
|1.77
|2.32
|1.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.33億
|50.88億
|60.62億
|76.76億
|最低值
|41.10億
|44.91億
|51.54億
|60.27億
|平均值
|42.56億
|48.16億
|55.26億
|66.21億
|中位數
|42.72億
|48.62億
|55.42億
|63.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.26
|0.59
|0.83
|0.97
|2.45
|營業收入
|34.50億
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
