〈先進光營運展望〉無懼NB可能衰退 以多元化推動成長並加碼對投資越南

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-30 17:46

產品高度集中筆電鏡頭、生物辨識、觸控應用的光學元件廠先進光 (3362-TW) 在面對 2026 年全球筆電市場銷售可能下修的窘況，董事長高維亞在今 (30) 日的法說會中說，雖然遇筆電客戶端需求可能因記憶體缺貨、價格大漲產生的障礙而可能在台數有 30% 的衰退，但相對 2026 年營運在產品多元化發展之下，反而有樂觀的看法。

先進光董事長高維亞。(鉅亨網記者張欽發攝)

先進光並在越南胡志明市的原有廠址外，再另設置新廠，預計於 2026 年年中加入營運，同時，先進光對 2026 年的資本支出規劃拉高到 20 億元的高水準。先進光目前的生產線涵蓋台灣、中國大陸鎮江及在越南新順加工出口區的鏡頭廠，先進光董事會先前決議加大投資力道，未來將於越南新增觸控與指紋辨識相關產線，並在胡志明市再設立一處生產基地。

先進光的此一加碼投資越南動作，也屬呼應品牌客戶端要求「非中非台」供應鏈的建置需求。

市場研調機構 TrendForce 今天發布最新調查結果顯示，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品牌的獲利及定價彈性。因此，TrendForce 再度下調 2026 年全球筆電出貨預估至年減 5.4%，降至近 1.73 億台，以反映品牌面對成本壓力擴大，對庫存、促銷與產品配置採取的保守態度。

TrendForce 指出，倘若 2026 年第二季記憶體價格漲幅未合理收斂，而品牌在無法順利轉嫁成本下，恐將面臨低階、消費型筆電需求進一步走弱，不排除 2026 年全年出貨將朝悲觀情，下探至年減 10.1%。

而就先進光的營收結構來看，先進光目前營收仍以筆電鏡頭為主，占比約 70%-80%，車用產品約 10%，IoT 相關應用則約 5-10%。但高維亞今天指出，即使主要客戶群 2026 年對先進光的鏡頭的需求滾動預測 (Rolling Forecast) 下修 30%，但 對營運前景保持樂觀的關鍵，在於新機種所帶動的應用提升。即使整體筆電出貨台數下滑，但對先進光貨價的的鏡頭出貨顆數可能增加，同時也將推動指紋辨識元件及觸控元件的導入。

高維亞指出，先進光僅有指紋辨識單一 NB 客戶，2025 年已獲第二筆電品牌家客戶認證，預計自 2026 年開始出貨，成為另一重要成長動能，預期近期有望再打進第三家客戶。