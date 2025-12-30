央行罕見致函經濟學人 8個面向反駁「台灣病」
鉅亨網記者王莞甯 台北
對於 11 月 13 日經濟學人刊載「台灣榮景的潛藏風險 (The hidden risks in Taiwan’s boom)」等文警告「台灣病」，台灣央行今 (30) 日罕見以致函經濟學人方式，對市場回應 8 個方向。
經濟學人刊載文章指稱，我國央行長期壓低新台幣匯率以協助台灣出口，惟亦導致國人購買力受損、房價攀升、金融風險累積等經濟金融問題。
央行對此以 8 大面向回應，首先，(1) 新台幣匯率及購買力平價議題─央行認為，以購買力平價 (PPP)，包括大麥克指數，來衡量均衡匯率並不適合，世界銀行、經濟合作暨發展組織 (OECD) 和 ICP 官方網站均強調，PPP 旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低。
(2) 壓低新台幣匯率以維持出口商競爭力議題─央行強調，金融自由化後，國內外匯市場參與者眾多，新台幣匯率由多元的外匯供給者與需求者依市場機制共同決定，無法也不可能針對特定產業進行調整。
(3) 台灣經常帳順差及貿易順差議題─台灣貿易順差擴大，主要是受惠於國外需求成長、全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級和高科技產品的國際競爭力持續提升所致，匯率並非主要影響因素。
(4) 台灣外匯存底增加議題─央行提到，因外資高度涉入台股，且資金常於短期間內巨額且集中流出入，嚴重影響新台幣匯率穩定，充裕的外匯存底，可因應資金大量進出衝擊和較高的地緣政治風險，有助於維持新台幣匯率動態穩定。
(5) 國內流動性、利率及高房價議題─央行認為，七度調整選擇性信用管制措施，信用資源集中不動產貸款情形逐漸改善，房市交易減緩，房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲預期心理趨緩，政策成效逐漸顯現。
(6) 台灣購買力及勞動份額議題─央行認為，該文以單位產出勞動成本下降解釋台灣勞動份額減少，並不妥適，台灣單位勞動成本下降是反映產業別消長，與電子資通訊 (ICT) 產業生產力大幅成長；至於台灣勞動份額減少，主因台灣在全球化、技術進步、金融化和國內製造業朝向高資本密集產業發展所致，與新台幣匯率無關。
(7) 國內壽險業與央行 SWAP 議題─央行透過參與銀行間換匯市場，充分提供外幣流動性，可降低國內外幣資金成本，並有助於國內產業發展，因此壽險業資產負債幣別錯配、國外投資規模擴張，與央行提供外匯 SWAP 無關。
(8) 央行盈餘繳庫議題─央行強調，盈餘繳庫並非央行法定經營目標，也非央行績效評估的重要指標，據「中央銀行法」規定，央行持有的外幣資產因新台幣匯率變動而發生的利得或損失，不得列為當年度損益，因此，央行不須也不會為增加盈餘繳庫數而壓低新台幣匯率。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨投資雷達》破解「台灣病」迷思：台灣競爭力的硬實力
- 再駁「台灣病」！龔明鑫：半導體是拉動轉型火車頭 高科技紅利將擴散至百工百業
- 駁「台灣病」龔明鑫：台灣沒病！有問題的是中國內需疲弱對外低價傾銷
- 全台首檔澳洲公債ETF報到！野村00987B正式登場 成熟市場模範生！政府財政體質佳，澳洲公債擁3A*收益與品質兼顧
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇