鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-30 17:36

對於 11 月 13 日經濟學人刊載「台灣榮景的潛藏風險 (The hidden risks in Taiwan’s boom)」等文警告「台灣病」，台灣央行今 (30) 日罕見以致函經濟學人方式，對市場回應 8 個方向。

央行罕見致函經濟學人 8個面向反駁「台灣病」。(鉅亨網資料照)

央行對此以 8 大面向回應，首先，(1) 新台幣匯率及購買力平價議題─央行認為，以購買力平價 (PPP)，包括大麥克指數，來衡量均衡匯率並不適合，世界銀行、經濟合作暨發展組織 (OECD) 和 ICP 官方網站均強調，PPP 旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低。

(2) 壓低新台幣匯率以維持出口商競爭力議題─央行強調，金融自由化後，國內外匯市場參與者眾多，新台幣匯率由多元的外匯供給者與需求者依市場機制共同決定，無法也不可能針對特定產業進行調整。

(3) 台灣經常帳順差及貿易順差議題─台灣貿易順差擴大，主要是受惠於國外需求成長、全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級和高科技產品的國際競爭力持續提升所致，匯率並非主要影響因素。

(5) 國內流動性、利率及高房價議題─央行認為，七度調整選擇性信用管制措施，信用資源集中不動產貸款情形逐漸改善，房市交易減緩，房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲預期心理趨緩，政策成效逐漸顯現。