駁「台灣病」龔明鑫：台灣沒病！有問題的是中國內需疲弱對外低價傾銷

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-19 19:34

經濟部長龔明鑫今（19）日出席「2025 國際金融與資產管理趨勢論壇」時指出，面對美中貿易戰與川普 2.0 關稅挑戰，台灣經濟表現依然強韌，人均 GDP 與股市表現優於亞鄰。他強力反駁外媒「台灣病」觀點，直言「台灣沒有病」，真正問題源於中國內需疲弱導致的低價傾銷。他強調政府將透過特別預算協助產業轉型，並鎖定半導體與 AI 為核心，重申「算力即國力，而算力的基礎是電力」，持續致力讓 AI 導入百工百業；他更呼籲金融業應將資金引導至國內實質建設與海外佈局，打造台灣經濟「日不落」願景。

駁「台灣病」龔明鑫強調：台灣經濟沒有病！呼籲金融業投資國內建設與海外佈局。（鉅亨網記者張韶雯攝）

強調台灣經濟體質強健，無懼「看衰論」

‌



龔明鑫獲邀出席「2025 國際金融與資產管理趨勢論壇」，以「關稅與國際經濟金融前瞻」為題發表演講。

針對近期《經濟學人》或外界部分看衰台灣經濟的言論，龔明鑫列舉多項數據強力回擊。他指出，從 2018 年美中貿易戰、2020 年 COVID-19 疫情到近期局勢，台灣不僅未如預期般衰退，反而展現驚人韌性。

「台灣沒有病，有病的是那些講我們有病的人！」龔明鑫強調，台灣股市從 2016 年的 8,000 多點成長至 11 月最高已超過 27,000 點，人均 GDP 預計明年突破 4 萬美元，且物價控制優於日韓新等鄰國。他直言，國際市場目前的亂象，主因是中國國內消費疲弱，將過剩產能以低價傾銷至全球，這才是導致傳統產業受創的主因，而非台灣經濟體質出問題。

迎戰川普 2.0：關稅是挑戰也是轉單機會

面對川普政府可能重啟的高關稅政策（川普 2.0），龔明鑫分析，台灣與東南亞國家因最惠國待遇因素，基礎關稅可能面臨 20% 左右的壓力，此外還需關注「232 條款」對半導體、機器人、電動車等特定產業的國安調查。

然而，危機中也藏有轉機。龔明鑫表示，隨著美國對中國加徵關稅，中國產品在美市占率已大幅下滑，這空出來的市場正是台灣的機會。政府已編列特別預算，其中經濟部獲配約 460 億元，將透過「金融支援」、「中小微企業加碼」、「開拓多元市場」及「產業升級」四大措施，協助企業在變局中搶單並升級。

產業新戰略：從硬體代工轉向「解決方案」輸出

談及產業佈局，龔明鑫指出，台灣已從過去單純的硬體零組件供應，進化為「解決方案」的提供者。他以 AI 產業為例，台灣不僅掌握最先進的半導體製造與封裝（如 CPO 矽光子技術），更在伺服器與 AI 應用端佔據關鍵地位。

「算力就是國力，而算力的基礎是電力。」他強調，未來將推動「五大信賴產業」（半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊），並透過 AI 導入百工百業，提升能源效率與生產力，確保台灣在 AI 時代不可撼動的地位。

喊話金融業：資金與產業應形成「良性循環」

最後，龔明鑫對在場金融業者提出深切期許。他指出，台灣擁有龐大的保險與儲蓄資金，若僅是用於購買海外公債或炒作房股，不僅面臨高昂避險成本，也無法厚植國力。