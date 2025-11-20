再駁「台灣病」！龔明鑫：半導體是拉動轉型火車頭 高科技紅利將擴散至百工百業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 10:14

針對外界近期高度關注台積電晶片疑似遭轉用、關鍵技術外流疑慮，以及外媒評論台灣經濟恐患有過度依賴單一產業的「台灣病」，經濟部長龔明鑫今（20）日出席立法院經濟委員會前接受媒體聯訪，針對上述議題逐一回應，強調政府對關鍵技術有嚴格規範，並認為高科技產業將扮演火車頭角色，正好能為機械、材料等傳統產業帶來轉型升級的動力。

再駁「台灣病」！龔明鑫：半導體是經濟發展「火車頭」將拉動百工百業升級轉型。（鉅亨網資料照）

關於近期傳出台積電晶片疑似流入受制裁對象一事，龔明鑫表示，台積電作為全球半導體龍頭，對於自身產品的流向與客戶合規性（KYC）擁有最清楚的掌握。針對機密外洩爭議，廠商已主動通報相關單位，經濟部的立場很清楚，就是「尊重司法調查」。他指出，台灣半導體產業長期以來在出口管制與法規遵循上均與國際接軌，相信廠商會持續落實嚴格的內部管控機制。

面對媒體關切如何防範關鍵技術外流，龔明鑫重申，政府已依據《國家安全法》劃定「國家核心關鍵技術」清單。凡涉及清單內的技術，若有非法洩漏或不當輸出，均將面臨法律刑責。經濟部將持續與相關單位合作，確保台灣在全球供應鏈中的技術優勢與國家安全不受侵害，呼籲產業界切勿以身試法。

針對外媒以「荷蘭病」類比，擔憂台灣過度依賴半導體與 AI 產業，導致傳統產業與服務業萎縮的「台灣病」說法，龔明鑫再度予以駁斥。