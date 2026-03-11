〈港股盤後〉指數衝高回落 恒指失守26000點 鋰電池與能源板塊逆市走強

鉅亨網新聞中心 2026-03-11 16:35

港股主要指數周三 (11 日) 震盪收跌，未能延續昨日的強勢反彈行情。恒生指數全日下跌 0.24%，收報 25,898.76 點；恒生科技指數跌 0.11%，報 5,054.85 點；國企指數微跌 0.07%。

指數衝高回落 恒指失守26000點 鋰電池與能源板塊逆市走強(圖:shutterstock)

港股大盤今天高開低走，恒指早盤受中東局勢與出口數據利好提振，曾一度衝上 26,000 點大關，但午後隨著大型科技股轉跌而持續回落，全日大市成交額達 2,544.81 億港元。

鋰電池及汽車板塊成為市場焦點。權重股寧德時代在公佈強勁業績後表現搶眼，股價大漲 9.00%。該公司去年淨利潤達 722 億人民幣，且在歐洲市場份額顯著提升，激發了市場對「寧王」2026 年增長前景的信心。受此帶動，中創新航也上漲約 9%。汽車股同步走強，蔚來汽車因單季首度盈利股價飆升逾 14%，吉利汽車漲逾 8%。

能源板塊受地緣政治因素驅動全天活躍。由於荷姆茲海峽通行受阻，市場對能源估值預期上移，石油、煤炭及風電股集體上揚。中國海洋石油漲近 4%，中煤能源漲超 5%，兗煤澳大利亞則大漲 8.03%。高盛分析指出，若封鎖持續，年底布蘭特原油價格最高可能上看 93 美元。

下跌方面，昨日大幅領漲的半導體板塊今日集體回調，天數智芯跌幅超過 9%。大型科技股多數收跌，美團跌逾 2%，騰訊、阿里巴巴及小米集團均小幅走低。此外，餐飲、生物醫藥及紡織服飾板塊表現低迷，其中海底撈跌 3.79%，申洲國際跌 3.64%。