2026-03-12

港股主要指數周四 (12 日) 普跌，截至收盤，恒生指數下跌 0.70%，報 25716.76 點；恒生科技指數下跌 0.54%，報 5027.64 點；國企指數則微跌 0.06%。

全日市場情緒偏向謹慎，科網股普遍受壓，成交額前兩位分別由騰訊控股與阿里巴巴 - W 佔據，但股價皆出現約 1% 的跌幅。

科網股今日集體走弱，尤其是 OpenClaw 概念股呈現顯著的高開低走行情。受 OpenClaw 存在高危安全漏洞，多所高校緊急通知嚴禁安裝運行的負面消息影響，智譜股價跌近 9%，商湯 - W 大跌 8.26%，MiniMax 跌 5%。此外，嗶哩嗶哩 - W 跌近 3%，百度集團 - SW 跌 1.2%。不過，半導體與汽車股逆市上揚，華虹半導體漲 3.54%，小鵬汽車 - W 與蔚來 - SW 分別漲逾 4% 與 3%。

在地緣政治局勢緊張的背景下，煤炭與能源板塊成為全場焦點。由於伊拉克領海油輪遭襲導致石油港口停運，推高油價及甲醇期貨大漲，中國旭陽集團股價飆升 15.85%。兗礦能源漲逾 8%，力量發展及中煤能源也表現強勢。中信建投指出，美伊衝突使得煤化工的能源保障地位獲得重估，預期下半年大品種供需改善將推動盈利回升。

證券板塊今日因監管行動受挫，國泰君安國際跌逾 4%。消息指出，香港廉政公署與證監會採取聯合行動打擊內幕交易，該公司一名 ECM 主管被帶走調查。在生物醫藥方面，儘管政府工作報告首次將其列入新興支柱產業，但板塊今日普遍下挫，石藥集團跌 4.53%，藥明生物跌 2.71%。