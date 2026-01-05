鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-05 11:26

台股今 (5) 日無懼美委地緣政治風險，展現強勁多頭氣勢，在大盤權值龍頭台積電 (2330-TW) 的帶領下，加權指數一路開高走高，成功站上 3 萬點，一度大漲 871 點，觸及 30221.6 點，改寫歷史新高紀錄。富邦科技 (0052-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 等市值型 ETF 市價大漲超過 4%，漲贏大盤。

台積電法人說明會將於 1/15 登場，買盤提前卡位心理濃厚，帶動股價一度大漲 100 元、6.3%，衝上 1685 元，改寫新天價。市場普遍看好其在 AI 高效能運算 (HPC) 與先進製程的領先地位，CoWoS 產能也持續供不應求，預期法說會將釋出正面展望。

‌



隨著權王起飛，與大盤及科技股高度連動的「市值型 ETF」今天也成為資金簇擁的對象，其中以 0052 持有台積電權重最高，已達 70%，使得漲幅來到近 5% 領先群雄，市價觸及 40.68 元，改寫分割以來的新高。

追蹤同一指數的 0050 與 006208 今天盤中漲幅也超過 4%，0050 逼近 70 元，創去年 6 月中分割以來的新高，午盤前成交量放大至 15 萬張，交投相當熱絡，006208 同締新猷，最高來到 159.85 元，成交量也已突破萬張。

上周五美股費半指數強勢大漲，帶動今日台股半導體族群全面跟進，聯發科、日月光投控及記憶體股均獲資金青睞，市場搶在 CES 消費電子展前夕布局，對 AI 晶片與資料中心的需求展現了極高的信心。此外，外資法人也全面收假，資金明顯回流。

美國於 1 月 3 日發動「絕對決心行動」逮捕馬杜洛夫婦，投資人關切為何股市不漲反跌，法人指出，此舉屬於美國與委國的單方面司法執法行動，並未導致更大規模的國際戰爭，如美俄或美中直接衝突，因此買盤迅速回到半導體與 AI 的基本面，而且委內瑞拉是中南美洲不穩定的來源，雖美方手段激進，但能快速終止長年的對峙僵局，反而是「利空出盡」，若委國重返能源市場，可望進一步緩解全球通膨壓力。