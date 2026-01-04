鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-04 11:10

2025 年底默默創下掛牌新高的海外金融主題型 ETF—中信特選金融 (00917-TW) 公告第一階段分配評價結果，本次擬每單位配發 3.5 元，以 1/2 收盤價 25.61 元估算，年化配息率高達 13.78%，且 2025 年全年報酬率約 2 成，呈現「息利雙收」。根據中國信託投信官網顯示，本次收益分配除息日訂於 1 月 19 日，想參與除息的投資人，最晚需在 1 月 18 日買進並持有，收益分配發放日為 2 月 23 日。

00917 經理人張苡琤指出，傳統觀念認為金融股主要靠升息賺利差，但現在的國際金融巨頭已進化為「利差型」加乘「科技與服務驅動型」的混合體，使未來的成長預期更強勁。從終端消費來看，市場動能依然穩固。根據 Visa 監測數據表示，美國假期前七週零售支出年增 4.2%，其中線上支出更有 7.8% 的強勁增長，顯示在消費韌性支撐下，金融巨頭的獲利結構正發生根本性的質變，而這主要來自四大關鍵利多。

首先是支付巨頭轉型高利潤科技服務商。外資券商 HSBC 與美銀近期同步調升 Visa(V) 與 Mastercard(MA) 評級。張苡琤分析，市場過去過度擔憂監管與穩定幣衝擊，但事實上，穩定幣反而有望強化 Visa 在跨境 B2B 支付的地位。更重要的是，這兩大龍頭的「加值服務」營收佔比已達 30-40%，且維持 10-15% 的雙位數成長。意味支付巨頭已不再只是單純收過路費，而是轉型為提供數據與資安解決方案的高成長科技服務商。

其次是傳統銀行併購回溫帶動投行獲利。張苡琤說，儘管面臨營運成本調升挑戰，但 JPMorgan 與花旗 (Citi) 等大型銀行正迎來曙光。受惠於併購市場回溫，Citi 預計 2025 年第四季投行業務收入將年增 20%，展現顯著復甦力道。

第三是訂閱制打造強勁現金流。信評巨頭 Moody’s 近期獲標普上調信用評級至 A-，主要歸功於其業務多元化與強大的訂閱制收入模式。張苡琤指出，Moody’s 旗下 MA 業務佔比達 46%，其中高達 96% 為訂閱制，展現極強的現金流韌性，且未來預計將 85-90% 的自由現金流回饋股東，是典型的「現金牛」企業。

最後是數位金融從利基走向主流。在加密資產領域，Coinbase(COIN) 正積極轉型為全方位數位資產生態中心。透過推出代幣化股票與預測市場，Coinbase 利用區塊鏈技術掌握結算與合規優勢。數據顯示，全球代幣化股票交易量單月增長 32%，顯示數位金融應用正從利基市場走向主流，成為金融業的新藍海。

張苡琤總結，整體國際金融巨頭目前具備「低槓桿、高現金回饋、業務高續航力」三大特點。雖然部分支付科技正處於轉型期，但在數位轉型與加值服務的帶動下，獲利展望正向，建議投資人可把握本次除息機會，布局具有長期增值潛力的海外金融資產。