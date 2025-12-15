鉅亨網新聞中心 2025-12-15 18:00

量子運算領域近日迎來爆炸性進展，硬體新創公司 QuantWare 上周正式發布其突破性的量子處理器（QPU）擴展架構 VIO-40K，宣稱能支援高達一萬個量子位元（qubit），此規模相當於目前主流商用量子處理器，如 Google(GOOG-US) 的 Willow 晶片或 IBM 的 Heron 系列的近百倍。

2026年量產倒數！QPU真能取代GPU？量子運算拐點浮現。(圖:shutterstock)

為配合此項技術飛躍，QuantWare 同時在荷蘭代爾夫特總部積極建設 Kilofab 晶圓廠，這座全球首個且最大的量子晶片專門生產基地，目標於 2026 年實現量子晶片的大規模量產，屆時產能預計將較現有水準提升 20 倍。

這一里程碑式的硬體進展，恰好呼應了科技界對量子運算步入主流的積極預期。前英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前公開表示，量子運算僅需 2 年即可普及，並將加速戳破當前的 AI 泡沫，預計在 2030 年前徹底取代 GPU，與經典計算、AI 計算共同構成未來計算世界的「神聖三位一體」（Holy Trinity）。

QuantWare 創始人 Matt Rijlaarsdam 明確表示，公司的目標是成為「量子運算時代的英特爾」，因此其策略核心在於擴大實體量子位元的規模並積極融入現有的算力生態。

VIO-40K 架構的晶片被設計為能與輝達（NVIDIA）的 NVQLink 平台相容，未來將透過輝達的 CUDA-Q 平台實現與低延遲、高吞吐量傳統 AI 超級電腦的深度集成，這表明其設計意圖是加入主流計算，而非簡單的取代。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也表態支持這一融合趨勢，他認為量子運算的未來核心在於「糾錯」，而實現此目標的重要路徑，正是將量子處理器與 GPU 超級電腦深度融合。

Google 目前已實現「超經典量子計算」等關鍵節點，並採取效能優先策略，旨在包容現有系統品質下實現一千個長壽命邏輯位元；該公司也積極與英國國家量子運算中心合作，探索其 Willow 量子處理器在破解疑難化學和醫學問題上的實際應用情境。

從更宏觀的視角來看，量子計算的技術路線之爭尚未收斂，包括超導（人造粒子）和離子阱、光量子、中性原子（天然粒子）等不同體系仍在角力，各路線在穩定性、可擴展性和保真度等方面均存在權衡取捨，尚無單一路線佔據絕對主導地位。