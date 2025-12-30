鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-30 11:30

中芯國際 (688981-CN) 今 (30) 日在港股早盤大漲近 4%，因這家中國半導體業龍頭昨日晚間公告，擬購買中芯北方 49% 股權，交易價格 406 億元(人民幣，下同)。本次交易有利於進一步提高上市公司資產品質、增強業務上的協同性，促進上市公司的長遠發展，交易前後上市公司的主營業務範圍不會改變。

406億人民幣！收購、注資兩大重磅舉措連發 中芯國際今早盤應聲漲近4%（圖：Shutterstock）

中芯國際表示，本次增資有利於降低中芯南方的資產負債率，建構集團較穩健的財務結構。根據該公司昨晚發布的公告，擬收購中芯北方 49% 股權並於 2025 年 12 月 29 日，公司與賣方簽訂補充協議。據此，各方已確定擬議收購事項的最終對價及擬發行的對價股份數量，最終對價約人民幣 406.01 億元，本次發行的對價股份數量共 547，182，073 股對價股份。

‌



今年 9 月，中芯國際首次披露發行股份購買資產暨關聯交易計畫，但當時相關審計、評估工作尚未完成，交易作價亦未確定。

近年來，中芯北方營收、淨利整體呈上升趨勢。2023 年、2024 年及 2025 年前 8 月營收分別為 115.76 億元、129.79 億元及 90.12 億元；同期淨利分別為 5.85 億元、16.82 億元及 15.44 億元。

中芯北方利潤主要來自 12 吋積體電路產品，獲利水準隨著產能利用率的提升而呈現成長趨勢。隨著公司產品結構進一步優化，獲利水準可望進一步提升。

此外，中芯國際昨晚同時公告，中芯控股與國家積體電路基金、國家積體電路基金二期等訂立新合資合約及新增資擴股協議，中芯南方註冊資本將由 65 億美元增加至 100.7073 億美元。中芯控股、國家積體電路基金、國家積體電路基金第二期、國家積體電路基金第三期、上海積體電路基金、上海積體電路基金第二期、泰新鼎吉、先導積體電路基金將分別持有中芯南方股份，其中中芯為最大股東，持股 41.561%。

公開資料顯示，中芯北方是中芯國際在北方的核心 12 吋晶圓製造基地，專注 55 奈米、40 奈米、28 奈米 (PolySiON/HKMG) 等成熟製程，服務新能源汽車、工業控制等國產替代需求旺盛的領域。

產能規模上，中芯北方現有兩條月產 3.5 萬片的 300mm 生產線，是中芯國際北京地區三座 12 吋晶圓廠 (中芯北京、中芯北方、中芯京城) 中產能與製程較優的核心工廠，支撐集團整體產能擴張。

另據中芯國際在科創板上市提交的招股書顯示，中芯南方成立於 2016 年 12 月，是其先進技術及製程產線的營運主體，提供 14 奈米 FinFET 及以下的製程技術。截至 2025 年 9 月 30 日，中芯南方淨資產為人民幣 574.620 億元。

中芯國際表示，本次增資有利於降低中芯南方的資產負債率，建構集團較穩健的財務結構。

中芯國際聯合執行長趙海軍曾在今年第三季舉行的財報會議上表示，除 AI 外，其他主流應用市場溫和成長或穩定。整體來看，目前中芯國際產線仍處於供不應求狀態，出貨量仍無法完全滿足顧客需求。

今年第三季，受惠於消費性電子下游的國產化及家電等下游市場復甦回暖，晶圓製造本土化需求提升，中芯國際第三季產能利用率攀升至接近 96%。

根據中芯國際方面測算，預計公司全年銷售收入預計超過 90 億美元，收入規模將踏上新階梯。